Djurdjević Stamenkovski: Nema razgovora sa socijalistima i naprednjacima

Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Djurdjević Stamenkovski izjavila je danas da sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS) neće biti razgovora o predizbornoj koaliciji i da će Zavetnici na predstojeće izbore izaći samostalno.

Djurdjević Stamenkovski je u intervjuu agenciji Beta kazala da Zavetnici neće ući u postizbornu koaliciju ni sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

„Konačna odluka o izlasku na izbore biće doneta na skupštini stranke u nedelju. Svi naši odbori su predložili da Zavetnici na izbore izadju samostalno, a da ja budem noslilac parlamentarne liste i kandidat za predsednika Srbije“, navela je ona.

Na pitanje da li je isključena mogućnost da Zavetnici i SPS nastupe zajedno na izborima, Djurdjević Stamenkovski je rekla da se o tome uopšte nije razgovaralo.

„Poštujem odredjene principe SPS-a, pre svega kada je u pitanju Kosovo i Metohija, ali medju nama ipak postoje nepremostive razlike da bismo pravili predizbornu koaliciju“, istakla je predsednica Zavetnika.

Upitana da li postoji mogućnost da Zavetnici posle izbora udju u koaliciju sa SNS, Djurdjević Stamenkovski je kazala da je SNS jedna specifična, takozvana „catch-all“ partija koja nema jasnu ideološku i političku poziciju.

„U redovima SNS-a se nalaze ljudi od Nataše Jovanović do Zorane Mihajlović. U tako širokom opsegu zaista ne možemo prepoznati partiju s kojom možemo da razgovaramo o formiranju vlade. Moj odgovor na vaše pitanje je ne, ali u svakom slučaju postoje neke druge stranke s kojima ćemo posle izbora razgovarati o formiranju vlasti. Zavetnici neće biti ničija ikebana ili prikolica“, objasnila je ona.

Na pitanje Bete da li će i kome Zavetnici dati podršku u eventualnom drugom krugu predsedničkih izbora, ukoliko ona ne bude medju dva kandidata, Djurdjević Stamenkovski je rekla da će u tom slučaju pozvati svoje pristalice da glasaju po sopstvenoj savesti.

„Ukoliko se ne izborim za drugi krug, neću pozvati birače da glasaju za bilo koga od ta dva kandidata, već da odluku donesu sami. Istraživanja pokazuju da, kao kandidat državotvorne stranke, imam najveće šanse za ulazak u drugi krug“, navela je ona.

Naglasila je da je neophodno da na predstojećim izborima dodje do promene vlasti, jer je „aktuelna vlast privatizovala državu“.

„Kadrovi ove vlasti, širom Srbije, stekli su utisak da država pripada samo njima i da je ovo njihova privatna svojina, a da smo svi mi ostali zapravo gosti u njihovoj kući. Oni smatraju da bi mi trebalo da budemo zahvalni što su nas uopšte primili u kuću. Kada dodje do takve atmosfere u društvu, apsolutno je neophodno da dodje do promene vlasti i korenitih promena“, istakla je Djurdjević Stamenkovski.

Prema mom dubokom uverenju, dodala je, vlast nije promenjena 2012. godine, nego su samo promenjene partijske knjižice.

„Mi danas po dubini imamo apsolutno iste kadrove koji Srbiju vode još od 2000. godine. Zbog toga nećemo davati legitimitet kozmetičkim promenama posle aprilskih izbora. Zavetnici će ući u vladu samo ako budu u situaciju da podnesu odgovornost za formiranje zdravog sistema u državi“, kazala je ona.

Ocenila je da neće „olako“ doći do promene vlasti, jer to „sprečavaju i pojedine opozicione stranke koje su dozvolile promenu Ustava na referendumu“, ali da će doći do prekompozicije političke scene koja će vrlo brzo postati osnova za promenu vlasti.

Na pitanje Bete da li će na predstojećim izborima biti manje apstinenata medju biračima nego ranije, predsednica Zavetnika je kazala da je cilj SNS-a da na izbore izadje što manje glasača.

„Mnogo ljudi na prethodnim izborima nije izlazilo na izbore ne zato što su apstinirali od Srbije, nego od ponudjene političke scene koja nije ulivala poverenje. Vlast će učiniti sve da se izlaznost smanji, ali naša kampanja će posebno biti usmerena ka apstinentima, naročito ka damama i majkama koje manje prate politiku“, rekla je predsednica Zavetnika.

Istakla je da vlastima ne odgovara da izlaznost na izborima bude veća od 3,2 miliona glasača.

„Ne smemo dozvoliti da opozicioni birači ne izadju na birališta. Na izbore bi trebalo da izadju svi glasači bez obzira na politički sud, jer postoji opasnost da neko drugi u njihovo ime glasa. Opozicija će kontrolorima pokriti sva biračka mesta kako bi sprečili bilo kakvu kradju glasova“, zaključila je predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Djurdjević Stamenkovski.

(Beta)

