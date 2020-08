Djurić o Izjavi Hotija: Pokušaj da se onemogući postizanje dogovora Srbije i Kosova

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo, Marko Djurić, danas je kao „provokativne“ ocenio izjavu premijera Kosova Avdulaha Hotija o predstojećem dijalogu Srbije i Kosova kao „dve nezavisne države“.

Djurić smatra da je to „još jedan jeftin pokušaj stvaranja loše političke klime za razgovore, kako bi se onemogućilo postizanje bilo kakvog dogovora“, saopštila je Kancelarija.

Lideri Srbije i Kosova sastaće se 2. septembra u Beloj kući da pregovaraju, saopštio je danas specijalni izaslanik predsednika SAD Ričard Grenel. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da prihvata taj sastanak, predsednik Kosova Hašim Tači pozdravio poziv Grenela, a kosovski premijer Hoti potvrdio svoje učešće rekavši da su SAD uvek bile presudne u procesu „izgradnje države na Kosovu“ i da će u Beloj razgovarati „dve nezavisne zemlje“.

Djurić je ocenio da time „Hoti omalovažava domaćine sastanka u Vašingtonu, koji su, i pored oficijelnog stava SAD o pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, svakako svesni da je ta teritorija i ‘de facto’ i ‘de iure’ svetlosnu godinu daleko od istinske nezavisnosti“.

Dijalog o tome kako stanovnicima omogućiti „normalan život, bez obzira na kontroverzan i nedefinisan medjunarodni status te teritorije, mora se voditi u dobroj veri kako bi imao ikakvog izgleda za uspeh“, rekao je Djurić i ocenio da „Hoti svojim besmislenim frazama ne doprinosi tome“.

Djurić je rekao da „Hoti i Priština ne žele dogovorna rešenja, jer žive u jalovoj nadi da će, ako uspeju da kupe dovoljno vremena, nastupiti trenutak kada će neko Srbiju primorati da se odrekne dela svoje teritorije, a to se neće dogoditi“.

„Zato je svaka računica i poruka Prištine o tome da će dijalog sa Beogradom na neki način učvrstiti ‘kosovsku državnost’ pogrešna i neosnovana“, rekao je Djurić.

On je predstavnike Kosova pozvao „da se urazume“ i „da se ponašaju kao kredibilan i konstruktivan učesnik u jednom važnom dijalogu, iako on neće samoproglašeno Kosovo učiniti državom, a još manje dovesti do toga da se Srbija odrekne svoje južne pokrajine“.

(Beta)

