Dobrica Veselinović: Spremni smo za nove izbore u Beogradu, nudimo zeleno-levu alternativu

Član Malog veća pokreta „Ne davimo Beograd“ Dobrica Veselinović rekao je da će biti spremni da ponude zeleno-levu političku alternativu na novim izborima za Beograd, kad god se dese.

„Mislim da je nezahvalno to sada prognozirati, imajući u vidu da Skupšina grada Beograda nije ni konstituisana, pa se ne bih upuštao u te prognoze“, rekao je Veselinović za današnju Politiku na pitanje da li i kada očekuje nove beogradske izbore.

On je istakao da „odluke treba da donose institucije“. „Smatram da je naša obaveza, u trenutku kada je poverenje gradjana u institucije narušeno, da pokažemo da je izgradnja poverenja prema istim odgovornost i dužnost svih nas. I mi ćemo to kroz naš rad pokazati, kao što smo i do sada“, rekao je Veselinović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.