Dolazak Putina — opomena za drugu stranu da ne nasrće (video)

Najava albanskog premijera da je otvaranje granice sa Kosovom samo početak, te da je u planu isti postupak i sa Crnom Gorom, Makedonijom i Grčkom, i poseta Vladimira Putina Beogradu teme su o kojima smo razgovarali u emisiji radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka“ sa diplomatom Vladislavom Jovanovićem.

Pojedini svetski lideri Novu godinu su čestitali na uobičajen način, dok su neki iskoristili priliku da pošalju političke poruke kao što je to uradio i albanski premijer Edi Rama. Naš sagovornik ističe da Albanci imaju već 150 godina star projekat ujedinjenja koji se sprovodi sve vreme sa istom istrajnošću, bez obzira koju od velikih sila imaju na svojoj strani, a samo je pitanje kada će promeniti i ovu. Jovanović kaže da to odgovara i nekim geopolitičkim planovima na Balkanu, a pre svega SAD i Velikoj Britaniji da ojačaju islamsko-katolički luk prema Srbiji. Zbog toga su, dodaje on, snažno podržavali izdvajanje Hrvatske i žmurili nad proterivanjem srpske zajednice iz Albanije, a sada teraju Srbe da žive u BiH sa druga dva naroda i pored toga što kažu da je takav suživot u bivšoj Jugoslaviji bio nemoguć.

„Oni imaju želju da Srbiju sabiju na što uži prostor, da je ograniče i da bude stalno pod stražom dva dela tog luka. Albanci su to prozreli, rade vrlo brzo i žele da stave svoje zaštitnike pred svršen čin“, smatra Jovanović.

Ovaj dugogodišnji diplomata primećuje da Srbiju u neprijatnu situaciju dovodi činjenica da se držimo pasivno u svemu tome.

„Naša granica prema Albaniji je međunarodno priznata i to ne prema Rezoluciji 1244, nego i prijemom Srbije u UN u njenim republičkim granicama. Sve granice jugoslovenskih republika su ’svete‘, to je bio uslov da napuste Jugoslaviju, jedino u slučaju Srbije Zapad žmuri. To što Albanija radi nije samo nefer prema nama, već je to bacanje rukavice u oči UN i OEBS-u koje ne reaguju“, upozorava Jovanović.

On kaže da je na Srbiji da deluje aktivno, a ne samo da konstatuje da treba obavestiti generalnog sekretara UN, i da treba da alarmira OEBS i Savet Evrope i da razmisli da uputi neku vrstu memoranduma u kojem bi se konstatovalo da je Albanija sa Kosovom glavni uznemirujući i destabilizujući faktor regiona.

Da li će Kosovo biti jedna od tema razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, Jovanović može samo da pretpostavlja. Uveren je u činjenicu da ta poseta daleko više uznemiruje zapadne zemlje nego što one to pokazuju.

„Ono što će oni da odrađuju to će biti u diskreciji, ali sa veoma snažnim porukama Srbiji. Biće mnogo čvršće i nepomirljivije, ali sa zadrškom, jer ne smeju da idu predaleko“, uveren je Jovanović.

Samo prisustvo Putina bilo gde u Evropi, prema Jovanovićevom mišljenju, uznemirava sadašnje zapadne stratege. Svaka ta poseta ne smatra se radosnom vešću, a pogotovo na Balkanu koju oni smatraju svojom teritorijom i pomalo se kaju što će morati da se zadovolje sa podelom uticaja. Ono što ih plaši, kaže naš sagovornik, jeste to što lako može doći i do podele interesnih sfera, kako je na Balkanu oduvek bilo.

„Ta poseta popravlja i osnažuje položaj Srbije, a ako bude i nekih konkretnih dogovora u oblasti politike i vojno-ekonomske saradnje, to bi moglo da bude opomena za drugu stranu da ne sme tako gambitno da nasrće na nas“, ocenjuje Jovanović.

Prema rečima našeg sagovornika, brza promena snaga u svetu, naročito među novoosnovanim nosiocima moći na Istoku sprečava zapadne faktore da budu potpuno slobodnih ruku prema nama, a oni su pre deceniju ili dve mogli ovde da rade i radili su šta hoće.

„Neće ovo biti kraj naših muka, ni nastojanja Zapada da što pre završi posao ovde na Balkanu, ali situacija neće izmicati kontroli, jer to nikome ne odgovara“, zaključuje Jovanović.

(Sputnjik)