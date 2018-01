Dosta je bilo i Dveri predali listu za beogradske izbore (VIDEO)

Predstavnici pokreta Dosta je bilo i Dveri predali su danas Gradskoj izbornoj komisiji listu za beogradske izbore koju je potpisima podržalo oko 3.800 gradjana.

Izborna lista se zove „Dosta je bilo i Dveri – Da ovi odu, a da se oni ne vrate“.

Na listi se nalazi 110 kandidata, a prvi na listi je predsednik beogradskog odbora „Dosta je bilo“ advokat Vojin Biljić.

Predsednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović zauzima 25. mesto na listi na kojoj nema lidera Dveri Boška Obradovića.

Kandidati za odbornike su i potpredsednik DJB Dušan Pavlović i poslanici tog pokreta Branka Stamenković, Ana Stevanović, Jasmina Nikolić, Ljupka Mihajlovska.

Nakon predaje liste, Biljić je novinarima rekao da je to prva lista na predstojećim izborima koja gradjanima nudi promene jer sve ostale liste predstavljaju političke garniture koje su vladale Srbijom u nekom trenutku u poslednjih 30 godina.

Biljić je rekao da gradjani koji su zadovoljni sadašnjim stanjem mogu da glasaju za aktuelnu vlast, da oni koji su nekada bili zadovoljniji mogu da glasaju za stranke koje su ranije vladale Beogradom i Srbijom, a da su tek predajom liste Dosta je bilo i Dveri i birači koji su istinski nezadovoljni dobili priliku da glasaju za nekoga.

Predstavnik Dveri Srdjan Nogo, koji je 110. na listi, rekao je da je moto u izbornoj listi „Da ovi odu, a da se oni ne vrate“ prava poruka gradjanima koje će se ta lista držati i nakon izbora.

On je rekao da ta izborna lista neće nastaviti aktuelnu politiku ali neće ni stvari vratiti na staro jer je Srbiji i Beogradu potrebna odlučna borba protiv kriminala i korupcije, koji su „rak rana“ države i društva.

Nogo je rekao da se na izbornoj listi nalaze isključivo ljudi koji su odlučni da donesu promene, za razliku od liste vladajuće Srpske napredne stranke na kojoj se u vrhu nalaze ljudi koji unapred kažu da neće posle izbora učestvovati u radu gradskog parlamenta.

On je, takodje, rekao da će ulaskom te liste u gradski parlament u politički život ući i pojam odgovornosti za svoje postupke i datu reč, jer je to preko potrebno Srbiji u kojoj je stanje sve gore i gore a niko nije odgovarao zbog toga.

Izbori sa Skupštinu grada Beograda biće održani 4. marta.

