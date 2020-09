Dragan Djukanović: Ne postoji suštinski zaokret spoljne politike Srbije prema zapadu i SAD

Predsednik Centra za spoljnu politiku i profesor brogradskog Fakulteta političkih nauka Dragan Djukanović rekao je danas da bez obzira na nedavni sastanak u Vašingtonu i posetu američke delegacije Beogradu, ne postoji suštinski zaokret spoljne politike Srbije prema zapadu.

Djukanović je Beti kazao da je Srbija jedna od retkih država koja nema strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a pritom ima sa brojnim azijskim državama, sa Rusijom, Kinom, pa i sa pojedinim evropskim državama poput Italije i Francuske.

„Teško je reći da se taj kurs sada menja, on je takav u kontinuitetu već dve decenije. On nije suštinski promenjen i zamenjen ni 2000. godine kad je bila prilika, a kako vreme prolazi sve smo manje u mogućnosti da se napravi suštinski radikalni zaokret prema zapadu. Ovo je samo jedno blago okretanje ka zapadu, ali ne i suštinski zaokret spoljne politike Srbije“, rekao je profesor.

Dodao je da Srbija sa SAD ima i otvorene teme, kao što su ubistvo braće Bitići neposredno nakon intrevencije NATO i nerešeno pitanje procesuiranja ljudi koji su spalili Američku ambasadu u februaru 2008.

Na pitanje Bete šta su glavni interesi SAD na Balkanu, Djukanović je kazao da su SAD geopolitički konstruisale zapadni Balkan. „To je proizvod ne samo raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, nego i interesovanja SAD da svoje interese plasiraju na Balkanu. Protekle decenije Amerika je na neki način bila isključena sa zapadnog Balkana, ali je sasvim evidentno da sada želi da se postepeno vrati i dovrši neke nedovršene procese“, ocenio je.

Prema njegovim rečima, prioritet SAD je stabilnost regiona, i pre svega proširenja NATO kada su u pitanju Bosna i Hercegovina i Kosovo, i jačanje odnosa izmedju Beograda i Prištine.

Na pitanje Bete da li je vlast u Srbiji sve karte, kada je u pitanju spoljna politika stavila na Donalda Trampa, Djukanović kaže da u američkoj spoljnoj politici postoji elementarni kontinuitet spoljno političkih nastojanja i odnosa prema regionu.

„Tako da i ukoliko dodje do promene u SAD, i (Džozef) Bajden bude naredni američki predsednik, možda će se samo malo pristup izmeniti, ali suština nastojanja SAD prema regionu se neće promeniti. U tom smislu ne postoji suštinska razlika kada je u pitanju percipiranje zapadnog Balkana od strane Vašingtona, ma ko tamo bio predsednik“, objasnio je predsednik Centra za spoljnu politiku.

Na pitanje da li će biti potisnut uticaj Rusije na Balkanu, Djukanović kaže da je interes SAD da se potisne uticaj i Rusije i Kine.

„Ova inicijativa sa kojom smo sada suočeni: dolazak medjunarodne razvojne finansijske korporacije DFC, i proces ekonomske normalizacije koji je otpočeo 4. septembra u Vašingtonu, su pokušaji da se upravo ti drugi akteri stave u drugi plan i da se ponovo ojača uticaj SAD“, rekao je profesor.

Na pitanje kako će Rusija reagovati na veće i snažnije prisustvo SAD u Srbiji, Djukanović navodi da Rusija svakako nije zainteresovana da dodje do snaženja američkog uticaja i prisustva na zapadnom Balkanu.

„Videli smo da je Rusija pokušala u više navrta da spreči ulazak Crne Gore i Severne Makedonije u NATO, tako da će njoj eventualno približavanje Beograda Vašingtonu svakako biti nešto što ona neće podržavati. Takodje, sasvim je evidentno da će i naredni koraci kada je u pitanju približavanje Bosne i Hercegovine članstvu u NATO biti nešto što će izazvati reakcije i u zvaničnoj Moskvi“, kazao je on.

Djukanović kaže da se ne može očekivati značajnije zahladjenje odnosa izmedju Beograda i Moskve.

„S obzirom na to da je Beograd ostao jedini kanal za zapadno-balkansku politiku Ruske federacije, mislim da će Rusija probati da to zahladjenje ne bude tako jednostrano i toliko jako i uočljivo u samom startu. Dakle, danas pored Srbije i entiteta Republike Srpske ona zapravo nema neki jasan kanal uticaja na zapadno-balkanska dešavanja“, rekao je Djukanović.

Na pitanje Bete da li će učvršćivanje odnosa izmedju Beograda i Vašingtona, uticati i na jačanje vladavine prave i demokratskih sloboda u Srbiji, Djukanović kaže da su to principi na kojima SAD i njihova spoljna politika insistira kada je u pitanju odnos prema pojedinim državama.

„U svakom slučaju će se to odraziti na neku vrstu težnje SAD da upravo dodje do napretka u oblasti vladavine prava, ljudskih prava, borbe protiv korupcije… To su principi koje promovišu SAD duži niz decenija kada je u pitanju zapadni Balkan, pa i Srbija“, rekao je profesor Djukanović.

(Beta)

