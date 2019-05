Dramatično svedočenje Srbina o „ratnom stanju“ u Zubinom Potoku

Radenko Milovanović iz Zubinog Potoka, koji je povređen tokom jutrošnje akcije kosovske policije u tom mestu, kaže da su pripadnici jedinica ROSU pucali na njih, upadali u kuće i maltretirali žene i decu.

„Jurili su me i pucali na mene, skočio sam sa tri-četiri metra i povredio nogu, on je došao do mene i nastavio da puca na mene. Bili su maskirani, imali su fantomke i bili su pod punom ratnom opremom“, rekao je Milovanović, koji je zajedno sa povređenim Bobanom Janićijevićem zbrinut u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica.

„Jednostavno, ratno stanje… Sve su uništili. Mi smo goloruki bili, niko na njih nije pucao, kako smo se povlačili i postavljali prepreke da ne mogu da prođu, oni su sve rušili i palili. Ulazili su u kuće, maltretirali žene i decu“, ispričao je Milovanović.

On je dodao da su pripadnici ROSU tukli sve koji nisu mogli da pobegnu, a sedam lica je odvedeno.

„Došli su sa magistralnog puta do kuća i krenuli da pucaju. On je došao mene da ubije“, kazao je Milovanović.

On je prilikom napada jedinica ROSU zadobio zatvorene povrede desne potkolenice, a Janićijević otvorene povrede leve potkolenice.

Načelnik Ortopedije Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Dragiša Milović rekao je da su dva pacijenta zadobila povrede donjih ekstremiteta, da su hirurški i ortopedski obrađeni i trenutno su van životne opasnosti.

„Očekujemo da tokom dana uradimo još neke preglede i analize, ali za sada je njihovo zdravstveno stanje zadovoljavajuće“, rekao je Milović.

Povređene je obišao predsednik Srpske liste Goran Rakić, koji je izjavio da pokušavaju da saznaju gde se nalazi sedmoro građana Zubinog potoka koji su brutalno pretučeni i odvedeni u nepoznatom pravcu.

