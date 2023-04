Drecun: Rokovi za tablice ne postoje, Srbi ne treba da očekuju konfiskaciju vozila

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas da Srbi na severu Kosova i Metohije ne treba da očekuju konfiskaciju vozila i dodao da rokovi za preregistraciju vozila na RKS tablice ne postoje.

„Problem je u tome što nema političke volje kod Prištine da se reši problem sa tablicama, jer želi da zloupotrebi to pitanje za rešavanje statusnih pitanja, da preko tablica natera Beograd da prihvati tzv. državu Kosovo, da tablice ne budu statusno neutralne i da to predstavi kao nekakav uspeh u navodnom defakto priznanju lažne države Kosovo“, rekao je Drecun za Radio televiziju Srbije.

Iako je prema ranijim izjavama prištinskih zvaničnika rok za preregistaciju istekao u petak, Drecun navodi da rokovi ne postoje, problem će se rešavati u narednom periodu, a ljudima treba omogućiti da mogu slobodno da se kreću, „da ih niko ne malteretira“.

„Pretpostavljam da se Priština neće usuditi da izaziva novu destabilizaciju. Jasno je poručeno Prištini, prvenstveno od strane SAD i EU da više ne sme da bude nikave destabilizacije na severu Kosova i Metohije“, rekao je Drecun.

On je naveo da je portparol EU Peter Stano jesno rekao da nema rokova i da su već poslate poruke da se izbegnu situacije koje bi vodile novoj esklaslaciji krize.

„Za Srbe na severu koji neće da prihvate da žive u lažnoj državi Kosovo je to životno pitanje. To nije simbolično pitanje, ako neko stavi tablice sa RKS oznakom, sa oznakom lažne države Kosovo – to je nešto što može da bude posredno faktor ugrožavanja opstanka Srba na severu Kosova i Metohije“, ocenio je Drecun.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.