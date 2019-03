Drecun: SAD moraju da razjasne svoju poziciju o Kosovu

Pozicija Rusije i Kine, kao i Velike Britanije i Nemačke o Kosovu potpuno je jasna i nedvosmislena, ali je neophodno i da SAD potpuno razjasne svoj stav, izjavio je danas predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

Drecun je za RTS rekao da je pozicija SAD po pitanju Kosova od ključnog značaja – da li žele kompromisno rešenje ili će se nastaviti pritisci da Beograd prizna Kosovo.

„Na prvi pogled je sve jasno, ali se zapravo stvara konfuzija u javnosti i vrši pritisak na vlast u Beogradu dok Albanci igraju političku igru na relaciji (premijer Kosova Ramuš) Haradinaj – (predsednik Kosova Hašim) Tači sa ciljem da se dijalog odloži“, rekao je Drecun.

On je dodao da Haradinaj već dugo preti nasiljem, i da su pretnje usmerene na to da do dijaloga ne dodje i da za to bude optužen Beograd.

„Ovo je samo jedna u nizu pretnji koje već dugo traju od stvaranja vojske Kosova, pokušaja uspostavljanje kontrole nad Trepčom i Gazivodama… Opsesija je Prištine da uspostavi punu kontrolu nad severom Kosova, što srpski narod neće prihvatiti. Priština bi mogla da realizuje te ciljeve isključivo nasiljem i dovršavanjem etničkog čišćenja, odnosno proterivanjem srpskog stanovništva sa severa“, kazao je Drecun.

Albanci za to imaju resurse, na šta je, prema rečima Drecuna, upozorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je Kfor taj koji bi to trebalo da spreči.

„Imate upozorenje generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da KBS ne mogu da borave na severu Kosova bez odobrenja komandanta Kfora. Zbog toga i SAD u ovom prelomnom trenutku za i oko Kosova treba da razjasne svoju poziciju i to je od ključnog značaja za ponašanje Prištine“, smatra Drecun.

Da dijalog bude nastavljen neophodno je, ističe Drecun, da Priština ukine takse.

„Moraju da se ukinu takse i to je formalni uslov da se dijalog nastavi. Iluzorno je verovati da pritisci SAD po tom pitanju nisu dovoljni. Očigledno je da pritisci da se ukinu takse nisu snažni jer toga u praksi nema“, rekao je Drecun.

