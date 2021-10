Dru Saliven o Pandorinim papirima: Mislim da se Vučić neće odreći Malog

Dru Saliven, jedan od osnivača Projekta za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), koji je izdavač Pandorinih papira, rekao je da očekuje pokretanje istraga u mnogim državama čiji se pojedinci pominju u istraživanju, ali da ne očekuje da će se predsednik Srbije odreći ministra Siniše Malog.

„U Srbiji, ministar finansija Siniša Mali je više puta rekao da nije vlasnik ta 24 stana u Bugarskoj koje je dobio od ruske naftne kompanije „Lukoil“. Uhvatili smo ga u laži u svakoj fazi. Konačno smo utvrdili da je u stvari vlasnik tih stanova od početka do kraja. On je znao sve vreme. On je ministar finansija Srbije, mislim da ga se Vučić neće otarasiti. Ovo je rezultat korupcije, kada se ne bavite suštinskom korupcijom, ljudima koji su povezani sa organizovanim kriminalom i kradu državnu imovinu. I moraju da budu smenjeni“, rekao je Saliven u intervjuu Glasu Amerike.

On je ocenio da istraga u Beogradu neće biti pokrenuta ni protiv Nikole Petroviće, kume predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, prema zaključcima istraživanja, tajio vlasništvo nad jednom kompanijom.

„Naravno, Petrović nikada neće biti istražen u Beogradu, zbog aktuelne Vučićeve vlade. I on je dobar Vučićev prijatelj i sumnjamo da će ikada biti pod istragom. Medjutim, istraga je potrebna. I mnoge organizacije iz civilnog društva će početi da podnose zahteve za uvodjenje sankcija i tužbe protiv tih ljudi u okviru Magnicki zakona. To je poslednje sredstvo. Ako postoji korupcija protiv koje država neće preduzeti mere – gradjani mogu da podnesu zahtev za uvođenje sankcija, kao i tužbe preko globalnog Magnicki zakona“, rekao je Saliven.

Prema njegovoj oceni, pandemija korupcije, dominantno je stanje zastupljeno širom Zemljine kugle.

(Beta)

