'Državotvorna opozicija': Otkažite kontramiting, podnesite ostavka, prelazna vlada do fer izbora

Opozicija, koja se naziva državotvornom, pozvala je danas vlasti da otkažu „kontramiting“, najavljen za petak, 26. maj, kao i da vlada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnesu ostavke, kako bi prelazna vlada obezbedila fer izbore na svim nivoima.

„Organizovanjem političkog skupa 26. maja u Beogradu aktuelna vlast, predvođena Aleksandrom Vučićem, iskazuje veliku i neshvatljivu političku neodgovornost i nezrelost“, navele su u zajedničkom saopšenju Nova Demokratska stranka Srbije, Zavetnici, Srpski pokret Dveri i Pokret obnove Kraljevine Srbije.

Kako su ove stranke navele, „nakon tragičnih događaja koja su zadesila našu zemlju, i u delikatnom geopolitičkom trenutku, svakako nije vreme za zaoštravanje i inače nesnosnih političkih podela, tenzija i socijalnih raslojavanja prisutnih u srpskom društvu“, a „navedene podele koje su podignute do same ivice pucanja, najavljeni skup vlasti i način na koji se on organizuje, neminovno će pojačati“.

„Stoga odlučno pozivamo da se najavljeni skup otkaže i da se vladajuća većina, umesto organizovanja besmislenih kontra-mitinga na koje se ljudi dovode pod ucenama i prinudom, upita o sopstvenoj odgovornosti za katastrofalnu političku situaciju u zemlji i u srpskom društvu“, piše u saopštenju.

Takođe je navedeno da „krah kosovske politike ove vlasti, konstantno gaženje osnovnih demokratskih principa, nasilje u javnoj sferi, najbrutalnije medijske kampanje režimskih medija i svakodnevno vređanje inteligencije građana Srbije i srpskog naroda u celini, moraju da stanu“.

„Zbog toga je danas svima jasno da je jedini izlaz iz ove duboke političke krize ostavka vlade i Vučića, formiranje prelazne vlade koja bi obezbedila fer i poštene uslove za raspisivanje izbora na svim nivoima“, poručila je „državotvorna opozicija“.

(Beta)

