DS: Demokratija u Srbiji suspendovana, neophodno aktivnije posredovanje EU u političkom dijalogu

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da je demokratija u Srbiji suspendovana i da će zbog toga biti neophodno aktivnije uključivanje predstavnika EU u posredovanju u političkom dijalogu koji „mora da osigura bar minimum izbornih uslova, kao što je to učinjeno u Makedoniji ili Crnoj Gori“.

U saopštenju povodom 15. septembra, Medjunarodnog dana demokratije, iz DS su ocenili da Srbija taj dan dočekuje „na listi zemalja sa takozvanim hibridnim režimom, u kojem ne postoji nijedna državna institucija koja slobodno radi, bez pritiska i potpune kontrole izvršne vlasti“.

„Danas ne postoji nikakva sumnja u to da mi u Srbiji više ne živimo čak ni u delimično konsolidovanoj demokratiji, što su nedavno potvrdile i brojne medjunarodne organizacije poput Fridom hausa. U Skupštini Srbije danas nema nijednog opozicionog poslanika, a to znači da nema ni demokratije. To je nesporna činjenica koja će zauvek obeležiti ovaj saziv parlamenta i nema te režimske propagande, dosetke ili političkog trika koji će tu činjenicu sakriti, ili obezvrediti“, ocenili su iz Demokratske stranke.

(Beta)

