DS: Zorana Mihajlović da objasni gde je 300 miliona evra

Predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke za Vojvodinu Nebojša Novaković izjavio je da su sve dosadašnje procene troškova izgradnje Fruškogorskog koridora bile nekoliko puta manje od cene iz ugovora koji je ministarka Zorana Mihajlović potpisala sa kineskom kompanijom CRBC.

„Reč je o putu koji povezuje Novi Sad sa autoputem i putem Ruma-Šabac u ukupnoj dužini od 47,7 kilomatara, za šta će, prema zaključenom ugovoru, Srbija platiti 606 miliona evra, ili rekordnih 13 miliona evra po kilometru. Uporedni podaci pokazuju da nijedan put u ovom delu Evrope koji je gradjen u poslednjih 20 godina nije ni blizu toliko koštao koliko će koštati ‘Fruškogorski koridor'“, naveo je on.

Novaković je podsetio da je aktuelni predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović 2014. godine, kao ministar regionalnog razvoja, zvanično objavio da su troškovi gradnje „Fruškogorskog koridora“ 150 miliona evra.

„U tu procenu nije ušla i cena mosta preko Dunava dužine 1,8 kilometara koji bi trebalo da se gradi kod Kovilja, ali je poznato da je most sličnih karakteristika koji je gradjen u periodu 2009-2011. godine kod Beške, u dužini od 2,2 kilometra, koštao 50 miliona evra. Pod pretpostavkom da će Koviljski most koštati duplo skuplje od onog kod Beške i da će troškovi ostalih radova biti čak za 50 miliona evra veći od prvobitno procenjenih, opet dolazimo do računice da će Srbija za novi put platiti bar duplo više od najveće moguće realne cene“, rekao je Novaković.

On je dodao da je aktuelna vlast suspendovala Zakon o javnim nabavkama i da ni za jedan posao finansiranja i izgradnje puteva nije pokretan postupak nabavke.

„Sve se radi putem takozvanih robnih kredita i neposrednom pogodbom sa očigledno višestruko uvećanim cenama. Učešće naše privrede u tim poslovima je minimalno, a zaduživanje zemlje maksimalno. Niko nije protiv gradnje puteva, ali jesmo protiv pljačke poput ove u gradnji ‘Fruškogorskog koridora’ u kojoj će u nečijim ‘džepovima’ završiti najmanje 300 miliona evra. Zorana Mihajlović moraće kad-tad da objasni u čijim“, rekao je Novaković.

(Beta)

