DSS: Tvrdnje da je Koštunica podržao pobunu JSO poznata besmislica

Demokratska stranka Srbije saopštila je da su tvrdnje da je njihov bivši lider Vojislav Koštunica podržao pobunu Jedinice za specijalne operacije, već deceniju i po „poznata besmislica“ čiji je cilj neotkrivanje stvarno odgovornih za taj dogadjaj.

DSS je reagovao na izjavu funkcionera Demokratske stranke Balše Božovića da je Tužilaštvo za organizovani kriminal trebalo da pozove Koštunicu da svedoči povodom pobune JSO, jer se ona povezuje sa ubistvom premijera Zorana Djindjića.

„Ako je ikome stalo da se utvrdi istina o tome da li ima političke pozadine atentata na Zorana Djindjića i ko je u to umešan, onda je to Demokratska stranka Srbije. Balša Božović to svakako nije“, navode iz DSS-a.

U saopštenju se još dodaje „da je Božoviću do istine, on bi svoju istragu trebalo da usmeri na tadašnje visoke funkcionere DS, pojedine članove DOS-ove vlade i ulogu stranih obaveštajnih službi“.

