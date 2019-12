Dušan Janjić: Jačanje saradnje medju balkanskim zemljama nije nova Jugoslavija i nije zamena …

Sastanak u Tirani i jačanje balkanske saradnje je potpuno novi projekat koji će podstaći iskorišćavanje potencijala koje imaju zemlje zapadnog Balkana dok svaka od njih ispunjava uslove za ulazak u EU, izjavio je politički analitičar Dušan Janjić.

On je na televiziji N1 rekao da ova ideja ne može da se smatra nekom „novom Jugoslavijom“, kao i da ne može da se uporedjuje ni sa Evropskom unijom (EU).

Prema njegovim rečima, naziv „mali šengen“ nije odgovarajući zato što su se članice EU koje se nalaze u šengenskoj zoni odrekle dela svog suvereniteta zbog ukidanja granica, dok to neće biti slučaj sa balkanskim zemljama.

„To je ideja koja treba da se realizuje u narednih 10 do 20 godina i zato je važno da se neke stvari temeljno postave. Nema problema u odnosu na pridruživanje EU zato što će ovaj proces samo doprineti da se zemlje dobro pripreme, i EU je spremna da to podrži, to je i u samoj logici regionalne politike EU“, rekao je Janjić.

On je rekao da iako Kosovo nije učestvovalo na jučerašnjem sastanku u Tirani to nije njegovo isključenje iz procesa uspostavljanja bolje saradnje „budući da su na zajedničkoj sednici Vlada Albanije i Kosova 2018. godine već potpisani sporazumi o saradnji, pa je Kosovo u stvari već ušlo u taj proces“.

Janjić je rekao da „problem u uspostavljanju nove saradnje medju zemljama zapadnog Balkana za Srbiju predstavlja status Kosova, kao i to što su neke zemlje članice NATO, što može biti problem oko sprovodjenja deklaracije o civilnoj zaštiti, dok nema nikakvih problema što se tiče slobode kretanja ljudi i robe“.

(Beta)