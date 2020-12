Dušan Janjić: Plitičari na Kosovu baviće se narednih šest meseci raspodelom moći

Direktor Foruma za etničke donose Dušan Janjić ocenio je danas da će se u narednih šest meseci političari na Kosovu baviti sami sobom i preraspodelom moći da će to usporiti pregovore sa Beogradom.

„Izbori se moraju zakazati za 40 dana. Treba pretpostavi da će sadašnja vlast odugovlačiti do isteka tog roka. Sledi kampanja, pa sami izbori, utvrdjivanje rezultata i drugi poslovi, što će ukupno trajati najmanje do sredine iduće godine“, rekao je on agenciji Beta komentarišući sinoćnu odluku Ustavnog suda Kosova.

„Što se tiče dijaloga sa Beogradom, ovo je još jedan jasan signal svima, pa i Vašington u i Briselu, da zapravo ne mogu ništa uraditi sa ovim političkim elitama. Oni moraju da sačekaju znakove spremnosti kompromise“, rekao je Janjić.

„U suštini, sve se odlaže. Srbija je već sada u nekoj vrsti predizborne kampanje. Kad Kosovo završi izbore u Srbiji će kampanja za vanredne izbore dobiti pun zamah. Zatim 2022. slede izbori u Srbiji, što će dodatno produdžiti blokadu pregovora“, dodao je on.

Janjić smatra da izbori neće doneti neku bitniju preraspodelu izmedju Demokratskog saveza Kosova (DSK) i Samoopredeljenja Aljbina Kurtija i da to znači „ponavljanje onoga što smo gledali“.

„Politička scena na Kosovu je usitnjena, medjusobno paralisana, nema prevage nijedne od stranaka i blokova, ali izbori su svakako bolji način za rešavanje problema nego suzavci u parlamentu, blokade i slično“, dodao je on.

Janjić smatra da je Evropska unija (EU) pogrešila jer nije na vreme redefinisala format pregovora Beograda i Prištine i „vezala ga za funkcije a ne za ljude“.

„Promena formata jedini je racionalan odgovor SAD i EU. Pregovori treba ostanu u nadležnosti EU a njihovi nosioci treba da budu ljudi koji su nosioci funkcija, bez obzira na to da li su u tehničkom mandatu“, rekao je on.

(Beta)

