Dušan Janjić: Poziv na bojkot izbora na severu Kosova bi bio rizičan potez

Odluka o raspisivanju izbora za predsednike četiri opštine na severu Kosova je osmišljen politički potez zasnovan na kosovskom izbornom zakonu a u ovom trenutku je teško predvideti kako će se stvari dalje odvijati, ocenio je danas predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.

„Prva mogućnost je da je ovo deo šire akcije o kojoj je obavešten Beograd i koja je koordinirana od strane američke administracije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sada će mora da odluči da li će pozvati na bojkot tih izbora“, rekao je on agenciji Beta.

Janjić smatra da ipak neće biti poziva na bojkot jer bio to „okrenulo svu kritiku medjunarodne zajednice na Srbiju i Srbe kao one koji su prekršili Briselski sporazum, a sporazum peredvidja učešće u institucijama Kosova“.

Do maja, odnosno do zvaničnog raspisivanja izbora, ne treba očekivati konačan stav Srbije o tim izborima, kaže on i dodaje da je prilično izvesno da će Beograd skrivati svoje naredne poteze sve dok to bude moguće.

„Ovo je momenat u kome kosovske vlasti mogu da kažu kako uspevaju da obezbede sprovodjenje i poštovanje kosovskih zakona na celoj teritoriji Kosova, a zatim da ukinu takse na robu iz Srbije i BiH. U slučaju da redosled poteza bude takav, stvorili bi se uslovi da se nastave pripreme za oživljavanje dijaloga, što bi bilo dobro za sve, i za medjunarodnu zajednicu, i za Prištinu i za Beograd“, dodao je on.

Druga opcije je, prema Janjićevim rečima, odugovlačenje celog procesa i odlaganje izbora, što bi moglo da unese dodatnu nestabilnost i nervozu medju Srbima na severu Kosova.

„U svakom slučaju, treba sačekati naredne poteze obe strane i videti da li je moguće da se dogodi ono što je rekla Maja Gojković, odnosno da se nastavi dijalog uz sve tenzije“, dodao je on.

Treća opcija je ozbiljnije zaoštravanje, sa rizikom da dodje i do tenzije i sukoba, a Janjić smatra da je takvo rešenje najmanje verovatno i kaže da u ovom trenutku ne vidi interes ni Beograda ni Prištine za eskalacijom koja bi značila sukobe.

„Činjenica je da postepena radikalizacija može da dovede do incidenata, ali ja u ovom trenutku ne vidim interes ni Beograda ni Prišine da se tako nešto dogodi“, kaže on.

