Dušan Janjić: Sve vodi ka oružanom sukobu na Kosovu (video)

Velike sile uvek imaju plan B, i ukoliko ne dođe do sporazuma Beograda i Prištine, sve vodi ka izbijanju lokalizovanih oružanih sukoba na Kosovu, ocenio Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, gostujući u Novog dana TV N1.

Janjić je ocenio da se dijalog Beograda i Prištine nalazi u pat poziciji, a pat pozicija u šahu znači da više ne možete da odigrate nijedan potez i da morate da igrate nešto novo, „što bi Amerikanci rekli, nešto kreativno“.

„Srbi bi rekli dajte nam nešto teritorije da dignemo ruke od Kosova, a kosovska strana odgovara maksimalističkim ciljevima. Od ubistva Olivera Ivanovića imamo sve signale da se radi o jednoj ozbiljnoj političkoj destabilizaciji Kosova, Srbije i Zapadnog Balkana. I to poprima elemente pripreme za tihe oružane sukobe“, upozorio je on.

Janjić je istakao da velike sile nikada ne igraju plan A, već da uvek imaju spreman i plan B.

„Američka politika je politika konflikt menadžmenta – ponudiću vam da dođete u Belu kuću i rešite to mirno. Ako to ne uspe, realizovaću svoje ciljeve. A šta je američki cilj na Balkanu? Da smanje troškove, smanje vojno prisustvo, da ga prenesu na NATO, na Evropljane, a to znači da im treba povezivanje vojno-bezbednosno dela koji će nesporno činiti NATO: Crna Gora – Kosovo – Makedonija. Bojim se da ova politika da pritiskate vlast u Prištini da skine takse, da posustane pred Vučićem, a da s druge strane podržavate Kosovo u maksimalističkim ciljevima, rezultira u oružanim sukobima“, kazao je gost Novog dana.

Svet je, dodao je on, još u BiH naučio da sukobi na Balkanu sukobi koji se ne šire, i u kojima pogine malo stranaca, a jako su, kako je rekao, dobri da apsorbuju ogromnu energiju.

„I da vam kažem najbanalnije, pitao sam kosovske političare: ‘Ako izbiju sukobi šta mislite koliko će ljudi napustiti Balkan, uključujuči i Kosovo?’ Kažu: ‘Milion i po će napustiti’, a pitam: ‘A ako bude vizna liberalizacija?’, opet kažu: ‘Milion i po’. Mi smo deo svetskih kretanja – Balkan će se prazniti, ili prirodnim ili ubrzano, a treba negde primiti ljude iz Sirije i Centralne Azije“, pojasnio je Janjić.

Istakao je da govori o lokalizovanim oružanim sukobima i podseća da je devedestih, „kada je država bila jača“, bilo dovoljno da 15 Šešeljevih ljudi ode u Slavoniju i suprostavi se gardi, pa da sukob počne.

„A danas imate oko 1.500 boraca ISIL-a na Balkanu, a koliko imate boraca Donbasa? Privatnih kompanija koje obučavaju? Ekstremnih partija koje marširaju? Vlast je u Orašcu dozvolila ekstremistima da priđu premijerki, vlast se igra sa ekstremistima. Ne postoji borba protiv esktremizma, oni dobijaju prostor“, podsetio je on.

Vučić i Tači dele zajedničku političku sudbinu

Janjić je rekao i da koliko poznaje predsednike Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, oni nisu za rat, jer već imaju svoje iskustvo rata iz devedesetih.

Osvrćući se na panel o Kosovu na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, na kojem su učestvovali Vučić i Tači, Janjić se saglasio da je ta diskusija izbacila na površinu koliko smo zapravo daleko od bilo kakvog dogovora, ali je dodao i da dvojica predsednika ozbiljno razgovaraju kada se vide u četiri oka i da imaju određeni stepen poznanstva i zajenički dele političku sudbinu.

Janjić je dodao i da Tači na panelu nije imao šta da kaže, jer je politika Prištine konfuzna, i svi bi na Kosovu rado išli na izbore, ali im Sjedinjene Američke Države to ne dozvoljavaju.

Podsetio je ipak da je Kosovo usvojilo platformu za pregovore, i da kada Špend Ahmeti ode u Brisel on predstavlja prištinski tim, dok je Marko Đurić i dalje samo predstavnik Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

„Verujem da Vučić ima neku platformu, ali to je sve ilegalna gradnja, kao Borča i Ovča, vi imate legitimnu platformu kada ste prošli parlament. I ako Vučić ima neku platformu, mislim da više razrađuje ideje, pa gleda šta će da se navali na šanhovsku tablu. Mi nemamo koherentnu strategiju“, upozorio je on.

Janjić smatra i da bi Amerikanci trebalo da popuste i da dozvole vanredne izbore, jer se neće ništa izgubiti ako Federika Mogerini ne potpiše sporazum Beograda i Prištine, a otvorila bi se mogućnost da se relaksira situacija i da se do dogovora dođe možda čak i pre kraja godine.

„Tehničke vlade mogu da idu na tehničke pripremne razgovore. Ne isključujem da bi se krajem 2019. moglo doći do sporazuma. Iz albanskih izvora su mi rekli: ‘Nama i Đuriću treba još mesec dana da uobličimo celu agendu’, ali ne očekujem da išta potpišu“, kazao je Janjić.

Filipović: Vašington hoće dogovor „preko kolena“

Iz Gračanice se u Novi dan uključio i Stefan Filiopovic iz Centra za mir i toleranciju koji je ocenio da Vašington vrši pritisak da se sporazum o Kosovu uvoji „odmah i preko kolena“.

Osvrćući se na upozorenje Dušana Janjića o mogućim oružanim sukobima, Filipović je rekao da srpska zajednica na Kosovu strahuje od takvog scenarija i da pokušava da deluje u tom pravcu da do toga ne dođe.

„Pozivamo na mir, jer do toga je nama najviše stalo. Nama odgovara proces, dijalog, razgovor“, rekao je on.

Govoreći o taksama na uvoz robe iz Srbije i BiH, Filipović je rekao da je ta tema trenutno vezana samo za pitanje da li će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen ili ostati blokiran.

Smatra i da politička elita na Kosovu ima konsenzus o tome šta je njihov cilj, ali da se razlikuju u mišljenjima kako do tog cilja doći.

Filipović je upozorio da je od potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. godine situacija na terenu sve lošija. Istakao je i da sve o čemu su Janjić i on govorili pokazuje koliko je situacija na Kosovu kompleksna.

„I neka mi kažu da je u takvoj situaciji moguće pronaći brzo i dobro rešenje, ja sam zaista skeptičan. Svi su oni povezani – i Zaev, i Cipras, i Edi Rama. Ono što se deslio u Makedoniji je smešno, a oni hoće sličan scenario na Kosovu. Želim da je verujem da je Srbija ozbiljnija država od Makedonije, gde će se istorija smejati“, zaključio je Filipović.

(N1 Beograd)