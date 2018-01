Dveri i Dosta je bilo: Režim se plaši naše saradnje

Koalicija Dveri i pokreta „Dosta je bilo“ saopštila je danas da „prema insajderskim informacijama iz Gradske izborne komisije, vladajući režim traži način kako da spreči proglašenje izborne liste ‘Dosta je bilo i Dveri – Da ovi odu, a da se oni ne vrate“ na gradskim izborima u Beogradu’.

„Pošto je zbog neočekivane tehničke koalicije vlast u panici da im možemo pokvariti unapred napravljene šeme i kombinacije unutar vlasti i sa delom opozicije – grozničavo ovih dana razmatraju načine kako da obore našu izbornu listu“ navodi ova koalicija.

Koalicija tvrdi da se ne zna se šta više smeta vlasti – „da li što je to predizborna saradnja Dveri i Dosta je bilo kao dve najjače opozicione poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, ili zbog slogana ‘Da ovi odu, a da se oni ne vrate’, koji očito pogadja u suštinu beogradskih izbora“.

Oni poručuju da „nema tog načina kojim Gradska izborna komisija može pravilno i zakonito da spreči saglasnost političkih volja pokreta Dveri i Dosta je bilo da se nadju na zajedničkoj izbornoj listi“.

Koalicija poručuje da, ako dođe do takvog nezakonitog pokušaja vraćanja ili obaranja naše izborne liste, upozorava Gradsku izbornu komisiju da to neće proći i da nemaju pravo da zabrane zajednički nastup Dveri i Dosta je bilo na lokalnim izborima i da posebno treba da povedu računa „s obzirom na to da su već postupili nezakonito kada su dozvolili da izborna lista SNS nosi ime predsednika države, što je svojevrsni skandal“.

(Beta)