Dveri, NADA i Zavetnici traže potpuno odbacivanje evropskog predloga za Kosovo i Metohiju

Koalicija NADA, pokret Dveri, stranka Zavetnici i nekoliko udruženja i pokreta zatražili su danas da Srbija plan Evropske unije i SAD, takozvani „nemačko-francuski“ predlog za pitanje Kosova i Metohije, odbaci u celini, uz ocenu da je u pitanju „ultimatum“.

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije, članice koalicije NADA, Miloš Jovanović, rekao je novinarima ispred Predsedništva da će te organizacije preduzimati zajedničke akcije od sledeće nedelje povodom tog predloga, ali nije želeo da precizira kakve.

Ocenio je da je to „plan o predaji Kosova i Metohije i kapitulaciji Srbije“ i ocenio da je on morao da bude odbijen jer je on „tako poražavajuć i ponižavajuć da o njemu nema šta da se razgovara“.

„To je za nas, a verujem i za ogromnu većinu našeg naroda, apsolutno nedopustivo. Taj plan, kada bi se prihvatio, otvorio bi niz godina nestabilnosti, niz godina ekonomskih i geopolitičkih problema, jer niko ne može da gradi budućnost na porazima i povlačenju“, naveo je Jovanović.

On je naveo da su se danas okupili ispred Predsedništva, jer je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka za zvaničnicima EU i SAD ranije ovog meseca kazao da je Srbija „spremna da prihvati koncept i da radi na implementaciji predloženog sporazuma“.

„Plan je protivustavan, nema šta o njemu da se razgovara. Ovo je nedopustivo i nećemo nikome dozvoliti da ikada uzme prihvatanje u razmatranje, a kamoli da prihvati ovakav plan“, rekao je Jovanović.

Predsednica stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski navela je da bi odbacivanjem tog predloga Vučić sačuvao volju većinskog stanovništva „koje mu je na izborima dalo podršku ne da potpisuje legalizaciju secesije, već da brani nepovredivost državnih granica Srbije“.

„Nemačko-francuski ultimatum otvorio je krupna i bolna pitanja. Suočili smo se sa porazom ne samo sa politikom aktuelne vlasti prema Kosovu i Metohiji, već sa potpunim debaklom njihove spoljnopolitičke retorike koja se proteklih godina i decenija oslanjala isključivo na favorizaciju EU kao pouzdanog partnera i pravog prijatelja koji je tu da podrži sve naše državne i nacionalne interese“, kazala je ona.

Đurđević Stamenkovski je upitala i šta se dešava sa pet članica Evropske unije (Španijom, Slovačkom, Rumunijom, Grčkom i Kiprom), koje do sada nisu priznavale nezavisnost Kosova.

„Postavlja se pitanje da li su oni (aktuelna vlast) svojom diplomatskom borbom koju su nazvali pobedonosnom uspeli da dovedu u pitanje podršku čak i jedne Španije, koja je glasala protiv aplikacije Kosova tokom svih minulih događaja i njihovih zahteva“, upitala je predsednica Zavenika.

Ona je upitala i zašto se taj sporazum još uvek naziva sporazumom, ako se Srbiji preti uvođenjem sankcija i najavila da će se protiv toga boriti „svim legalnim i legitimnim sredstvima“, ističući da je to ultimatum, „prvi kojem bi Srbija rekla da“.

Lider pokreta Dveri Boško Obradović naveo je da NADA, Dveri, Zavetnici, Pokret za odbranu Kosova i Metohije i Srpska omladina za Kosmet predstavljaju početak „velikog nacionalnog fronta za očuvanje i odbranu Kosova i Metohije u sastavu Srbije“ i naveo da je današnje okupljanje početak njihovih zajedničkih aktivnosti.

„Nije pravo pitanje šta su posledice ako Srbija ne potpiše nemačko-francuski predlog, već je pitanje šta su posledice ako ga potpiše, kao što nije pravo pitanje šta je rešenje za Kosovo i Metohiju, već je pravo pitanje šta nije i ne sme biti rešenje za Kosovo i Metohiju, a to je upravo potpisivanje ovog predloga prema kome mi prestajemo da se protivimo bilo kakvom članstvu lažne države Kosovo u svim međunarodnim organizacijama, na prvom mestu u Ujedinjenim nacijama“, kazao je Obradović.

Prema njegovim rečima, Kosovo nije nezavisno, njega ne priznaje „dve trećine čovečanstva“, više od polovine svetskih država, pet država Evropske unije i naveo da je više od 80 odsto građana protiv ulaska u EU ako je uslov odricanje od Kosova i Metohije.

„Mi smo danas ovde da pozovemo sve narodne poslanike i celokupnu javnost u Srbiji da zajednički odbacimo nemačko-francuski predlog koji je prerastao u evropski, američki i NATO predlog i ultimatum, da se Srbija odrekne svoje svete zemlje, što je za nas apsolutno neprihvatljivo“, rekao je predsednik Dveri.

(Beta)

