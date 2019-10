DW: Srpsko-ruska vojna saradnja je opasna tabloidna priča, državni vrh prozvodi šizofrenu …

Još jedna srpsko-ruska vojna vežba dobro je došla režimskim medijima, naročito tabloidima, da zagrme jače nego slavno rusko naoružanje, sistem S-400, a u javnosti se po ko zna koji put stvarao utisak o dominantnoj vojnoj saradnji sa Rusijom, iako činjenice govore da NATO zemlje daleko više vojno pomažu Srbiji, a Vojska Srbije daleko češće učestvuje u partnerstvima i u vojnim vežbama sa NATO, piše danas Dojče vele (DW).

Taj nemački medij podseća na ovogodišnje istraživanje Instituta za evropske poslove, koje pokazuje da ubedljivo najviše donacija i pomoći Srbiji stiže od NATO, dok je Rusija medju pet najmanjih donatora.

Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike, za DW je rekao da je jedina prava vojna donacija Ruske Federacije bila u vidu deset oklopnih borbenih vozila, čija je vrednost oko 150.000 dolara, dok je recimo samo donacija SAD u vidu 40 vozila „hamer“ bila vredna 7,5 miliona dolara.

„A kada pitate nekog običnog čoveka, svi su čuli za rusku donaciju a potpuno su neinformisani za ‘hamere’. Mi od Rusije dobijamo zastarela vozila koja izbacuju iz upotrebe i umesto da ih tope i sastavljaju, oni ih daju kao donaciju nekoj trećoj zemlji. Potrebna nam je edukacija stanovišta u bezbednosnom smislu, a posebno mladih“, kazao je Lunić.

General avijacije u penziji Sreto Malinović za DW je ocenio da srpski politički vrh proizvodi „šizofrenu situaciju“.

„Daje se levi žmigavac a skreće se desno… To su predizborni politikantski potezi ili se ja bar iskreno nadam da je tako. Jer, pregovori sa EU, a potom i članstvo, podrazumevaju i jedinstven bezbednosni okvir. Oni navodno vode prozapadnu politiku, a s druge strane prave rusofilsko javno mnjenje. Jedno se govori, drugo se radi, treće se misli“, naveo je Malinović.

On je upitao ko je platio da se ruski sistem S-400 doveze u Srbiju na vojnu vežbu na kojoj je praktično služio kao maketa, jer svakako nije mogao biti upotrebljen.

„To su sve stvari koje koštaju i koje država plaća, a deca nam se leče SMS-om“, upozorio je Malinović.

Vojno-politički komentator Vlade Radulović za DW je rekao da, bez obzira što se u poslednje vreme oseća izvesna stagnacija u saradnji Srbije sa NATO, ostaje činjenica da je ta saradnja i dalje znatno intenzivnija nego li sa Ruskom Federacijom.

„Ipak, uporno se kroz propagandu stvara percepcija da saradjujemo najviše sa Rusijom. Ključni momenat za stvaranje takvog utiska u javnosti bila je priča o poklonu aviona MiG 29, koje ćemo mi kasnije lepo platiti, zvanično 185 miliona, iako za sada još uvek ne znamo kakav će biti stepen modernizacije tih aviona“, naveo je Radulović i dodao da s druge strane stoji činjenica da je Srbija od NATO primila na desetine miliona dolara različitih vrsta donacija i pomoći.

Prema njegovim rečima, problematičan je deo oko kupovine naoružanja iz Rusije.

„Otvoreno nam je rečeno da ćemo se naći pod udarom sankcija SAD ukoliko udjemo u ozbiljnije transakcije sa Rusijom“, upozorio je Radulović.

Nikola Lunić je rekao da se nada da predsednik Srbije Aleksandar Vučić razume bezbednosnu situaciju u regionu, jer je svojevremeno rekao da bi integracija Srbije u NATO strukture rešila 90 odsto naših problema.

„I to je jedina istina i verujem da on to razume. Iskreno se nadam da će u narednom periodu razumeti interes Srbije i regiona. Moramo saradjivati sa svim susedima, da se i sa Kosovom gledamo kao partneri. Sve je to u zajedničkom interesu regiona“, kazao je Lunić i izrazio nadu da će se bezbednosni kurs Srbije promeniti nakon predstojećih izbora.

Svi sagovornici Dojče velea su se saglasili sa konstatacijom da propagandni tabloidni rafali suštinski služe zato da bi se prikrila činjenica da vlast ignoriše bezbednosne potrebe običnog čoveka.

„Po svim anketama koje se sprovode u Srbiji, gradjani kao osnovne bezbednosne pretnje percipiraju korupciju, loše političare i lošu vlast. Niko to ne uvažava, već upravo suprotno, nameću ljudima potrebu da se virtuelno naoružavamo i forsiraju tabloidnu trku u naoružanju u celom regionu“, naveo je Nikola Lunić.

Malinović je ocenio da se od jačanja vojnih kapaciteta pravi cirkus i predstava da je NATO stavio prst na čelo jer mi do te mere jačamo.

„A ja se pitam ko će se pojaviti da gradjanima ove zemlje kaže da oni treba da stave prst na čelo“, zaključio je Malinović.

