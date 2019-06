Džon Erat: Priča o podeli Kosova bila i ostala glupost

Zamenik direktora zaduženog za Evropu i Rusiju američkog Saveta za nacionalnu bezbednost Džon Erat izjavio je da ne može biti podele Kosova, uz ocenu da je ta priča bila i ostala „glupost“.

„To je bilo aktuelno još 2007, tokom Ahtisarijevog procesa, kada su neki takozvani stručnjaci predlagali podelu. Tada je to bila glupost – kao i sada. Ovo sada je samo ponavljanje“, rekao je Erat u intervjuu albanskom servisu Glasa Amerike.

On je naveo da je pozicija SAD da je Vašington saglasan sa bilo kakvim sporazumom koji postignu dve strane.

„Cilj je da bude postignut sporazum i da budu normalizovani odnosi. Nemci na to gledaju malo drugačije. Ali, na kraju krajeva, to je ista stvar, jer – ne vidim kako bi u praktičnom smislu velika teritorijalna razmena mogla da bude prihvatljiva za obe strane. I to je ključno. Sjedinjene Države podržavaju principe Evropske organizacije za bezbednost i saradnju (OEBS), uključujući i teritorijalni integritet. Na gradjanima Kosova je da odluče šta je pitanje njihovog teritorijalnog integriteta“, rekao je Erat.

Na pitanje da li postoji ideja o promenama granice, Erat je rekao da „ne može biti promene granica bez saglasnosti ljudi kojih se to tiče“.

„Na vladama u Beogradu i Prištini je da odluče šta žele da rade sa svojom granicom“, rekao je američki zvaničnik i odgovorio da „ne vidi kao realan scenario“ da je za takvu odluku potreban pritisak spolja.

Prema njegovim rečima, važno je upamtiti da su carine, iako su neposredna prepreka, uvedene s razlogom, „kao reakcija na kampanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova koju Srbija vodi“.

„SAD savetuju prištinskim vlastima da uklone tarife kako bi se započeo proces dijaloga, ali smo svakako veoma svesni okolnosti. I to treba uzeti u obzir“, dodao je.

On je podvukao i da je važan savet SAD da se carine ne ukinu u potpunosti – već da se privremeno suspenduju – kao nekakav vid testa.

„Test bi bio – odustaje li Srbija od kampanje povlačenja priznavanja nezavisnosti Kosova? Ako je tako, to ukazuje da stvari tumače ozbiljno i to je dobar potencijal za napredak. Medjutim, ako se ta kampanja nastavi, ako srpska strana ne bude iskrena u pregovorima, onda bih se založio za vraćanje carina. I situacija bi bila istovetna trenutnoj – i ništa, osim malo, vremena ne bi bilo izgubljeno“, rekao je Erat.

Na pitanja da li može da se očekuje da Vašington počne da igra značajniju ulogu uz pretpostavku da su carine ukinute ili suspendovane i da su se obe strane usaglasile da sednu za pregovarački sto, Erat je rekao da može, da će SAD „igrati veću ulogu“.

„Bićemo uključeni onoliko koliko je potrebno. Ako bude od pomoći – pozvaćemo obe strane da dodju u Vašington. Želimo da učinimo šta god je potrebno, što bi moglo biti od koristi“, naveo je.

Povodom inicijative predsednika Francuske Francuske Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel i sastanaka sa balkanskim liderima, Erat je rekao da je „pričao i sa Francuzima i Nemcima o situaciji na Balkanu“.

„Nismo bili prisutni u Berlinu jer je planirano da susret bude fokusiran na pitanja koje se tiču Evropske unije. U budućnosti ćemo rado učestvovati u bilo kakvoj inicijativi koju bi organizovali Berlin i Pariz – ukoliko bi nam takva uloga odgovarala“, dodao je.

Na pitanje da li je Srbija pouzdan partner, Erat je rekao da misli da je moguće osloniti se na Srbiju.

„Na predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću je da odluči šta je interes Srbije. Mislim da razume značajne koristi koje donosi nastavak procesa pristupanja Srbije EU… I mislim da razume da će takav vid integracije biti u korist gradjana Srbije. Na njemu je da uravnoteži to sa odnosima koje razvija sa Rusijom i drugima“, naveo je američki zvaničnik.

Kako je naveo, „u interesu Srbije je da bude sposobna da reši spor sa Kosovom i uspostavi dobre susedske odnose“.

„Predsednik Vučić je to i rekao u državnom parlamentu pre nekoliko nedelja. I mislim da se možemo pouzdati u to da razume gde može ostvariti dobrobit“, kazao je Erat.

(Beta)