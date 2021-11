Edi Rama: Svi će u Otvoreni Balkan, ne postoji drugi put

Albanski premijer Edi Rama izrazio je uverenje da će inicijativa Otvoreni Balkan opstati i da će joj se priključiti i Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina.

„Ubedjen sam da će projekat Otvoreni Balkan da preživi, zato što mir mora da preživi. I to mora da bude nepovratno, zauvek“, rekao je Rama za Dojče vele nakon jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i vicepremijerom Severne Makedonije Nikolom Dimitrovom u Beogradu.

Rama je kazao da veruje da su Albanci „postigli mnogo time što su ubedili Srbiju da prihvati Otvoreni Balkan za šest zemalja“ i dodao da je „važno što je Srbija prihvatila da nema granice izmedju Albanije i Kosova“.

„To su pokušavali i obećavali svi, ali nije moglo da se realizuje nikada, jer kad god bismo bili blizu, čitav svet je ustajao i govorio da se to pravi Velika Albanija. Ima nekih koji ne žele to da razumeju, pa kažu: ‘Zar ćemo mi od Srbije da dobijamo dozvolu?’ Ovde se ne radi o dobijanju dozvole, radi se o tome da uradimo nešto, a to ne može da se uradi ako Srbija alarmira i kaže da se pravi Velika Albanija“, naveo je.

Rama je rekao da Srbija ne samo što nije prepreka za brisanje granice izmedju Albanije i Kosova, nego je i „spremna da prihvati Kosovo za stolom kao ravnopravno, kada je u pitanju Otvoreni Balkan“.

„Uopšte ne razumem zašto bi trebalo odbaciti ovu mogućnost i zašto ljudi moraju da se pate, oni ljudi kojima je to potrebno prvenstveno zbog njihovog posla, zbog njihovog biznisa i zbog njihove slobode kretanja. Ja to ne razumem“, kazao je albanski premijer.

O odnosu da Vučićem, Rama kaže da „pričaju o svemu i vrlo otvoreno“, ali da su se „složili da se ne slažu o pitanju Kosova“, o čemu je albanski premijer izneo mišljenje i u Beogradu.

Rama se osvrnuo i na brojne kritike koje zbog podrške inicijativi Otvoreni Balkan dobija iz Albanije i sa Kosova.

„Ako je izdaja da misliš o budućnosti, o miru, ekonomskom rastu, saradnji i društvenom blagostanju, a da misliš i o konačnom rešenju pitanja Kosova, onda sam ja izdajnik. I tu nema rasprave: izdajnik ću i ostati“, rekao je Rama.

Ocenio je da su odnosi Srbije i Kosova „suštinsko i veoma važno pitanje“ i ukazao na primer Nemačke i Francuske nakon Drugog svetskog rata.

„Ako bi se priključilo projektu Otvoreni Balkan, Kosovo bi imalo direktne ekonomske benefite, dok istovremeno u procesu dijaloga može da nastavi da iznosi svoje stavove o kojima nema rasprave i da ostvari svoj cilj. U istoriji, koliko je ja poznajem, ne postoji primer uspešnog rešavanja konflikta bez upotrebe svih mogućih neophodnih alata“, kazao je Rama.

Naveo je da procesi približavanja Srbije i Kosova nisu laki, ali da tvrdi da je suprotno nemoguće.

„Ne kažem da je ovo magično rešenje, ali kažem da nerešavanje i druge ekstremne opcije ne vode apsolutno nigde. Što se strane više približavaju, što se više gledaju u lice, što više nadju zajedničkih interesa, ne u teoriji nego u praksi, što više uspeju da ostvare kontakata, to se stvara mnogo više mogućnosti da se glavni problem tretira na pozitivniji način“, rekao je Rama.

Isto to, navodi Rama, važi i za BiH.

„Bosna i Hercegovina bi svakako profitirala od Otvorenog Balkana i ljudi bi bili opušteniji kada ne bi imali granice koje ometaju slobodu kretanja, koje ih podsećaju da su razdvojeni, da su u teškom ekonomskom i socijalnom položaju, kao i na razne druge stvari. Ista stvar važi i za Crnu Goru. Ja mislim da će svi doći u Otvoreni Balkan, jer ne postoji drugi put“, kazao je premijer Albanije.

(Beta)

