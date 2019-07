Eleković (Nova stranka): Srbija je okupirana sedam godina, naše je da je oslobodimo

Predsednik Foruma mladih Nove stranke Uroš Eleković poručio je danas na protestu Jedan od pet miliona u Beogradu, da je Srbija već sedam godina okupirana, posvadjana sa svim komšijama, zemlja u kojoj su uništeni mladost i porodice i zarobljena sloboda.

Elekovć je okupljenima kod Terazijske česme kazao da se „banda“ koja je oterana 5. oktobra 2000. godine ponovo vratila, a da je isto bilo i 2003, pa i 2012. godine, ali da ima još „mnogo hrabrih ljudi u Srbiji koji će da joj se suprotstave“, prenela je u saopštenju Nova stranka.

„Utamničili su nam slobodu kao najveću vrednost. Pre sedam godina, kada su formirali prvu Vladu, sa nepismenim, neobrazovanim i nevaspitanim ljudima zarobili su demokratiju, razorili naše društvo. Mogu da se presvlače, da nam pričaju kako su se promenili, ali mi znamo s kim imamo posla“, istakao je Eleković.

On je kazao da su pred narodom dva zadatka, jedan je „da banda, na čelu sa Vučićem, mora da ode u istoriju i političku prošlost“, te da se zato mesecima organizuju protesti „zahtevajući uslove za fer i poštene izbore“.

„Drugi zadatak je da se na izborima obračunamo sa režimom i pobedimo, pa sprovedemo zakone, bez revanšizma i osvete. A kada ostanete sami sa sobom, zamislite promene u Srbiji, u političkom, pravnom i ekonomskom sistemu, kako bi svaki pojedinac bio jednak pred zakonom i imao jednaku šansu da radi, napreduje i bude neko ko će zemlju gurati u bolju budućnost“, naveo je Eleković.

Eleković je kazao da Aleksandar Vučić nije „budućnost Srbije“, već su to mladi ljudi koji iz ove zemlje odlaze zbog njegove politike.

„Ne brini, Vučiću, nije to strašan sud, to je sud istorije u kojoj ćeš ostati upisan kao pauza tokom koje je Srbija samo za tren stala“, istakao je on.

