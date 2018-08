Enver Hasani: Zahtev za stvaranje ZSO ima za cilj da Srbi budu konstitutivni narod (VIDEO)

Profesor medjunarodnog prava, bivši rektor Univerziteta u Prištini i bivši predsednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani ocenio je danas da zahtev za stvaranje Zajednice opština sa srpskom većinom ima za cilj da Srbi postanu konstitutivni narod na Kosovu.

„Cela problematika i ceo zahtev srpske strane jeste da se srpskoj zajednici, srpskom narodu na Kosovu obezbedi status konstitutivnog naroda“, ocenio je Hasani u intervjuu agenciji Beta.

On je rekao da je to najspornije pitanje jer bi to dovelo neminovno do regionalizacije, za krajnje rešenje imalo federalizaciju Kosova što bi od Kosova, kako je naveo, stvorilo jednu nefunkcionalnu državu i društvo, što ne bi bilo dobro ni za Albance, ni za lokalne Srbe, a ni za stabilnost regiona u budućnosti.

Hasani je kazao i da pregovore o konačno pravno obavezujućem sporazumu bez saglasnosti Skupštine ne može voditi predsednik Kosova i da bez saglasnosti Kosova ne može doči do njene podele, kao i da bez medjusobne saglasnosti dve zemlje ne može doći do podele Kosova.

On je ocenio da će kao i u slučaju demarkacije sa Crnom Gorom, Kosovo imati probleme u razgraničenju sa Srbijom.

Govoreći o odlaganju dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, on je rekao da je Srbija to želela u nadi i očekivanju da će Rusija povratiti svoju poziciju u medjunarodnim odnosima, što se i dogodilo, a da je albanskoj strani odlaganje odgovaralo jer su se nadali da će biti odložen početak rada Specijalnog suda za zločine OVK i da će se dobiti koncesije.

Po njegovom mišljenju, dijalog Beograda i Prištine otvorio je nekoliko pitanja koji će biti predmet ozbiljnije rasprave i odlučivanja u narednim mesecima i godinama i da, iako se predstavlja kao tehnički razgovor, zapravo se bavi suštinskim pitanjima funkcionisanja života na Kosovu.

Hasani je ocenio da bi konačni dogovor Beograda i Prištine bio medjunarodni sporazum, jer je, po njegovom mišljenu, Kosovo suverena i nezavisna država, a da je vidjenje Beograda o tom dijalogu stvoreno zbog unutrašnih potreba Srbije.

„Kosovo postoji po medjunarodnom pravu, a to mišljenje je dao Medjunarodni sud pravde“, istakao je Hasani. On je kazao da očekuje da će konačni sporazum uključiti sve dosadašnje sporazume Beograda i Prištine, da će biti sveobuvatan i da će imati garante za njegovo sprovodjenje.

„Očekujem da će taj sporazum imati teritorijalne, ustavne, ekonomske odredbe koje se tiču koriščenja vodoprivrednih resursa, energetskih resursa na severu Kosova, teritorijalnih što se tiče granica i medjunarodni što se tiče statusa i položaja Kosova prema Srbiji i u medjunarodnim odnosima“, izjavio je Hasani.

