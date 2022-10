Eskobar: Podržavamo francusko nemački predlog, konačni sporazum pitanje nedelja

Specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je večeras u Prištini da SAD podržavaju francusko nemački predlog za sporazum Kosova i Srbije i da je konačni sporazum pitanje nedelja.

Eskobar je u ekskluzivnom intervjuu za TV Kanal 10 rekao da je na obe strane i na posrednicima da odrede rokove.

„Čuo sam svoje evropske kolege kako govore da je to pitanje nedelja, a ne godina za dogovor, za put napred. Dakle, pored toga, na obe strane i na posredniku je da odrede rokove, ali to treba da bude brzo. Uzimajući u obzir kontekst onoga što se dešava, svako mora da preuzme odgovornost za stvaranje stabilnosti, ne samo u Evropi, već i u regionu“, rekao je on.

Rekao je da je sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani danas razgovarao o modelima Asocijacije – Zajednice opština sa srpskom većinom, koje, kako je rekao, Kosovo to mora da primeni.

Prema njemu za Asocijaciju najvažnije da se prilagođava zakonima Kosova.

„Ujutro sam razgovarao sa predsednicom o različitim načinima na koje Kosovo može da stvori Asocijaciju kako bi bila „vin-vin“ situacija, kako za zajednice na severu tako i za samo Kosovo. Ali najvažnije je da to mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova, mora da se pridržava zakona Kosova i ne sme da utiče na funkcionalnost Kosova“, rekao je on.

Dodao je da postoji mnogo, mnogo evropskih opcija i modela koje mogu zajedno da razmotrimo i koji bi ovo učinili realnom mogućnošću.

Rekao je da su SAD uvek podržavali priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države i pozdravie bi je u UN i svim evropskim strukturama.

„Ono što je važno za Kosovo je da krene stabilnijim putem ka integraciji u evroatlanske strukture, uključujući i priznanje od strane pet država EU koje je ne priznaju. Ovo je najvažnija stvar koju možete izvući iz bilo čega drugog u tom procesu“, izjavio je Eskobar.

(Beta)

