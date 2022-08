Eskobar: Uveren sam da Srbi na severu Kosova neće videti nikakvu promenu 1. septembra

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar danas je u Beogradu izrazio uverenje i nadu da Srbi na severu Kosova neće videti nikakvu promenu u svojim životima 1. septembra, za kada vlada u Prištini najavljuje početak primene mera reciprociteta.

Posle sinoćnih razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, Eskobar je jutros novinarima rekao da je njegova nada da Srbi na severu Kosova „neće suštinski postati gosti u svojoj zemlji“, da će „biti priznati kao legitimni državljani i Srbije i Kosova“ i da će „nastaviti mirno da žive“.

„To je moje očekivanje i moja nada. Uveren sam da to možemo postići“, kazao je Eskobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara, povodom spora Beograda i Prištine oko mera kosovske vlade u vezi sa registarskim tablicama i ličnim dokumentima.

Naveo je da su on i Lajčak na svakom sastanku sa kosovskim zvaničnicima u Prištini ove nedelje ukazivali na neophodnost primene svih potpisanih sporazuma u briselskom dijalogu.

„Svi elementi dijaloga moraju biti primenjeni, uključujući formiranje Zajednice srpskih opština. To je poruka koju smo veoma jasno preneli kosovskoj vladi ove nedelje u Prištini i prilikom nedavne posete premijera (Aljbina) Kurtija i predsednice (Vjose) Osmani Vašingtonu“, dodao je američki diplomata.

Eskobar je kazao da „nema rokova“ za formiranje Zajednice srpskih opština, ali je dodao da SAD očekuju da se o tome „veoma skoro razgovara u okviru dijaloga“.

„To ne znači da mora da se postigne dogovor, nego da se razgovara o ZSO, o mogućim modalitetima primene“, naveo je.

On je više puta ponovio da SAD nisu deo dijaloga, ali da ga snažno podržavaju jer „veruju da je to kanal za dolazak do sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji će otključati evropsku budućnost obe zemlje“.

„Svrha mog dolaska je podrška dijalogu uz posredstvo EU, kako bi se našao način za izazovna pitanja registarskih tablica i izlazno-ulaznih dokumenata“, rekao je Eskobar.

On je kazao da je sinoćni razgovor sa Vučićem bio težak „jer obe strane treba da pristanu na mnoge kompromise“ i „zbog toga što postoji velika razlika u stavovima između učesnika u pregovorima“.

Povodom odnosa Srbije i SAD, Eskobar je kazao da je su on i američki ambasador Kristofer Hil imali sa Vučićem „veoma dobar razgovor“ o načinima kako da se nastavi unapređenje već dobrih odnosa Beograda i Vašingtona.

(Beta)

