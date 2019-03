Evo šta je Tramp 1999. rekao o bombardovanju Jugoslavije (video)

Gostujući u emisiji Larija Kinga, Donald Tramp se oktobra 1999. godine osvrnuo na NATO intervenciju u Jugoslaviji i otkrio svoje mišljenje o ulozi Amerike i njenog tadašnjeg predsednika Bila Klintona u situaciji na Kosovu.

– Ja bih to uradio malo drugačije. I znam da bi to zvučalo užasno. Ali pogledajte haos koji su oni stvorili na Kosovu. Možemo reći da smo izgubili vrlo malo ljudi i to naravno zato što imamo avione koji sa visine od 23.000 metara bacaju bombe. Ali pogledajte šta smo uradili toj zemlji i tim ljudima i smrti koje smo uzrokovali – rekao je pre dve decenije današnji predsednik SAD-a.

Dodao je i da postoji razlog zašto nije bilo gubitaka među američkom i savezničkom vojskom.

– Mi smo skroz gore, u avionima, sigurni. Ali u jednom trenutku morate da pošaljete trupe dole, tako da niko ne bi mogao da pređe granicu i mnogo ljudi se slaže s tim. Da li bi tada još ljudi bilo ubijeno? Možda. Možda i više. Ali, barem na kraju, bilo bi mnogo manje smrtnih slučajeva. I ne bi imali haos i teror koji je sada tamo.

Tramp se na kraju osvrnuo na uspešnost misije NATO-a, poručivši:

– Ja ne znam da li oni ovo smatraju uspehom, ali ja ga tako nikako ne mogu nazvati. Oni su zasuli bombama celu tu oblast, ne samo Kosovo. Tamo svi beže od bombi i ne znaju šta se dešava. A smrti se broje na hiljade.

Srbija 24. marta obeležava dve decenije od intervencije NATO-a, koja je trajala 78 dana, i u kojoj je prema domaćim izvorima, život izgubilo između 1.700 i 4.500 ljudi.