Evo zbog čega Putin ne koristi društvene mreže

Predsedniku Rusije Vladimiru Putinu nije potreban Tviter da bi se približio narodu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

– Putin za sada nema potrebu za tim. Njemu nije potreban Tviter da bi se približio ljudima – rekao je Peskov odgovarajući na pitanje hoće li Putin krenuti stopama američkog lidera Donalda Trampa, koji aktivno koristi društvene mreže za komunikaciju sa biračima.

Portparol predsednika rekao je i da Putin sam pregleda najnoviju štampu i vesti na internetu.

– U Kremlju i Novom Ogarjovu (predsjednička rezidencija) predsednik na stolu ima skoro čitav set novina i časopisa. On mnogo toga čita. Čita i u avionu, jer za njega on praktično druga kuća. On ne izbegava internet, sam tamo gleda vesti – objasnio je Peskov.

On je istakao da i predsednički avion ima internet.

– Osim toga, pres-služba priprema predsedniku razne informativne i analitičke materijale. Svaki dan se za šefa države pravi izbor televizijskih vesti, televizijski sažetak koji on gleda kada ima vremena: ponekad kada se vozi automobilom ili leti avionom, a ponekad — kod kuće noću – istakao je Peskov.

Na pitanje kako Putin živi bez telefona, Peskov je upitao: „A kako se ranije živelo bez telefona?“

– Zaista, predsednik države ne može imati „pametni telefon“, jer to znači da čovek pristaje na potpunu transparentnost – izjavio je Peskov.