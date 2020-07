Evropa Nostra Srbija: Seča Košutnjaka suprotna javnom interesu

Organizacija posvećena očuvanju kulturnog nasledja Evropa Nostra Srbija upozorila je danas da stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se regulacijom kompleksa Avala filma obezbedi zaštita javnog dobra i pravo stanovništva Beograda na zdravu i očuvanu životnu sredinu, uz poštovanje procedura i planskih i zakonskih dokumenata.

„Dokumenta koja je Sekretarijat za urbanizam i gradjevinske poslove Grada Beograda izložio na rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks ‘Avala filma’ ukazuju svojim sadržajem, ali i nizom propusta i nelogičnosti, da je namera gradskih vlasti da kompleks ‘Avala filma’ na Košutnjaku pretvore u stambeno-poslovni, uz pustošenje velikog poteza Košutnjačke šume za nove sportske centre i intenzivnu izgradnju“, naglašeno je u saopštenju.

Takodje je navedeno da analiza dokumenta ukazuje na to da razvoj filmske industrije na prostoru nekadašnjeg filmskog giganta „Avala filma“ nije njegov cilj, „već da on služi kao paravan za gradnju hiljada kvadrata stambenog i komercijalnog prostora“ i da je to direktno suprotno javnom interesu i interesima gradjana Beograda.

„Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se odmah obustavi izrada plana detaljne regulacije kompleksa ‘Avala filma’ na predloženim osnovama i da se pristupi izmeni osnovnog koncepta tako što će se poštovati procedure, zakoni i planovi višeg reda, obezbediti očuvanje šuma i zelenih površina, bez promene namene zemljišta jer za to ne postoji osnov, te da se investitoru ostavi mogućnost korišćenja i investiranja u nepokretnosti u njegovom vlasništvu, bez promene vlasničke strukture nad zemljištem“, naglašeno je u saopštenju.

Potpisnici ove inicijative su stručnjaci i organizacije civilnog društva: Beogradska otvorena škola, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Evropa Nostra Srbija, Ministarstvo prostora, Ne davimo Beograd, Organizacija za političku ekologiju Polekol, Pešaci nisu maratonci, RERI, Svetska organizacija za prirodu WWF, ZaNašKej, Ksenija Radovanović, Slavica Čepić – pejzažni arhitekta, istraživač na Šumarskom fakultetu.

(Beta)

