Fabrici: Normalizacija odnosa Beograda i Prištine ključni element za oporavak celog regiona

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici ocenio je danas da je normalizacija odnosa Prištine i Beograda jedan od ključnih elemenata za oporavak regiona i nastavak puta Srbije ka Uniji.

Na promociji desetog Evropskog dnevnika za učenike u izdanju delegacije EU, Fabrici je podsetio da je u pregovorima u poslednjih deset godina postignut veliki napredak ali da u ovom trenutku nema napretka u dijalogu.

„Predstavnici EU će nastaviti da rade u tom pravcu i nadamo se da će Beograd i Priština postići punu normalizaciju odnosa. EU će to nastaviti da podržava“, rekao je Fabrici.

Odgovarajući na pitanje učenika srednjih škola iz Srbije o sudbini Rezolucije 1244 na putu evropskih integracija Srbije, Fabrici je rekao da se EU ne bavi pitanjima statusa.

Na pitanje da prokomentariše izjavu premijerke Ane Brnabić, koja je rekla da se nasmejala na poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, Fabrici je rekao da je to objektivna procena o tome koliko je Srbija napredovala na putu ka EU.

„Registrovani su pomaci na polju ekonomije a u oblasti vladavine prava poslata je poruka Evropske komisije da su reforme još u toku i ohrabrenje da se učini više i po pitanju kvaliteta i po pitanju brzine. I to tako da se brzina ne stavlja pre kvaliteta. Uvek se čaša može gledati i kao polu puna i kao polu prazna… Važno je da se na kraju dogovorimo oko narednih koraka i da na kraju čaša bude puna i da Srbija udje u Evropsku uniju“, rekao je on.

Ministar nauke i prosvete Mladen Šarčević podsetio je da ni sve zemlje u EU nisu jedinstvene po pitanju statusa Kosova.

„Jedan broj zemalja je priznao jednostrano proglašenu nezavisnost, ali mnoge nisu. I mnoge zemlje u svetu sada povlače to priznanje. To je pitanje za nas veoma važno i mi ćemo se sa time nositi, ali važno je da u medjuvremenu život teče normalno“, rekao je on.

Šarčević je rekao da je nastavak puta Srbije ka Evropskoj uniji dugoročno opredeljenje čitave zemlje.

„Mi pripadamo Evropi na sve načine i šta god da izmislimo ne možemo da pobegnemo od toga“, rekao je Šarčević.

Odgovarajući na pitanje učenika o tome zbog čega je raspored časova tako pretrpan, pa nemaju dovoljno vremena za vannastavne aktivnosti, Šarčević je rekao da je tako bilo i dok je on išao u Dvanaestu beogradsku gimnaziju.

„Dan traje koliko traje, a znanja se umnožavaju. Treba obaviti reformu celog sistema da bi se prešlo na multidisciplinarno učenje veština kroz koncepte“, rekao je Šarčević i dodao da je za svaku reformu potrebno vreme a da je to naročito vidljivo u oblasti obrazovanja.

(Beta)