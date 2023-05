Fajnenšel tajms: Srbija pod pritiskom EU odustala od olakog davanja državljanstva

Srbija je, posle upozorenja Brisela da bi to moglo da ugrozi njen bezvizni režim sa EU, obustavila planove da iz ekonomskih razloga Rusima i drugim strancima srpski pasoš dodeli posle svega godinu dana boravka na njenoj teritoriji, piše danas dnevnik Fajnenšel tajms (Financial Times – FT).

List navodi da je Vlada Srbije u aprilu ove godine pripremila nacrt zakona, koji predviđa da je godinu dana privremenog boravka dovoljan uslov da se strancima, koji rade u nekoj firmi u Srbiji ili se bave samostalnom delatnošću, dodeli državljanstvo Srbije.

To bi značilo znatno skraćenje dosadašnjeg roka za naturalizaciju, koji iznosi pet godina.

List prenosi izjavu neimenovanog savetnika srpske vlade da je nacrt zakona bio „samo predlog“ koji „nije prihvaćen“.

Cilj reformi, koje uključuju i pojednostavljivanje procedure prijave boravka za strance, bio je, kako se navodi, da se privuče stručna radna snaga i tako ojača srpska ekonomija i demografska slika.

Međutim, Evropska komisija je, piše FT, u saopštenju mejlom navela da nadzire bezvizni režim Beograda, „kako bi sprečila i ublažila eventualne bezbednosne rizike za Evropsku uniju“.

„U slučaju da se proceni da dodela državljanstva po programu državljanstva za investitore predstavlja pojačani rizik za unutrašnju bezbednost ili državne politike zemalja članica, mogao bi da bude suspendovan bezvizni režim“ koji uživa Srbija, navela je Evropska komisija.

Komisija je dodala da je Beogradu prošle godine dala jasne preporuke „da efikasno postepeno ukine, ili da odustane od usvajanja programa dodele državljanstva ulagačima“.

FT prenosi ocenu poznavalaca balkanskih prilika da su srpske vlasti predlog povukle zbog pritiska Brisela.

Lst podseća da je EU tokom protekle godine bezuspešno pokušavala da natera Beograd da se uskladi sa režimom sankcija Rusiji, ukine direktne avionske veze sa Rusijom i da preduzme korake protiv ruskih kompanija i pojedinicana koji boravkom u Srbiji nastoje da izbegnu zapadne zabrane putovanja ili zamrzavanje imovine.

Vest o planovima vlasti u Beogradu da menja zakon o državljanstvu, proteklih se nedelja, prenosi FT, proširila i na ruskim društvenim mrežama, pa su se mnogi Rusi zainteresovali za mogućnost odlaska u Srbiju, a preko nje kasnije u zemlje EU.

(Beta)

