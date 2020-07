Fajon: Prekomerna represija na protestima u Srbiji neprihvatljiva

Šefica Delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon izjavila je povodom protesta u Srbiji da je svaka prekomerna represija i upotreba snage loša i neprihvatljiva.

„Kada gledam šta se dešava na ulicama Beograda, to me jako brine, snimci su brutalni. Očekujem da će vlasti odgovoriti ko je tu kriv, šta se tu dogadja. Ljudi su uplašeni i to me brine. Kad ljudi već imaju brigu i strah, političari treba da su oni koji su odgovorni“, rekla je Fajon za televiziju N1.

U Beogradu su sinoć i u utorak uveče više sati trajali teški sukobi policije i demonstranata, a protesta i nasilja bilo je i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Fajon je rekla i da je poverenje izmedju Evropske unije i Zapadnog Balkana izgubljeno i da su iskrenost, saradnja i dijalog neophodni da bi Srbija napredovala na evropskom putu.

Ona je kazala da je teško raditi na evropskim integracijama Zapadnog Balkana ako u regionu ima političara koji ne rade iskreno za ulazak za EU i koji ruše temelje evropskih vrednosti.

Navela je da su u vreme krize i ekonomski loše i neizvesne situacije potrebni političari koji donose pomirenje, koji traže mere koje će biti dobre za gradjane i ne vrše represiju.

Povodom izjave srpskog predsednika Aleksandra Vučića da bi Srbija mogla da udje u Evropsku uniju do 2026. godine, Fajon je rekla da bi bila zadovoljna ako bi zemlja bila spremna za članstvo u EU za nekoliko godina.

„To je naša iskrena namera, svih nas koji nudimo podršku Srbiju. Od Srbije očekujem da će krenuti što je moguće brže (ka EU), posle konstituisanja novog parlamenta, sa procesom svih nužnih reformi za ulazak. Ali iskrenost, dijalog, saradnja je to što je bitno“, navela je Fajon.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.