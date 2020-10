Falkoni: Izveštaj pokazao da su temelji postavljeni, napredak ograničen ili ga nema (VIDEO)

Ambasador Francuske Žan-Luj Falkoni (Jean-Louis Falconi) izjavio je da je izveštaj Evropske komisije pokazao da je Srbija postavila temelje i uložila napore da stanje u brojnim oblastima poboljša, ali da su uočljive teškoće u implementaciji zbog čega su izostali rezultati.

On je u intervjuu novopazarskom radiju Sto plus kazao da Francuska i dalje iskreno posvećena evropskom putu Srbije, da stoji iza stavova Evropske komisije iznetih u izveštaju, a kao primer za izostanak rezultata naveo je situaciju u medijima i Medijsku strategiju.

„Mora još mnogo da se uradi i u reformi javne uprave, prilikom imenovanja javnih funkcionera i povećanja transparentnosti rada. Očekujemo i reforme pravosudnog sistema, posvećenu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pristupanje Evropskoj uniji (EU) zahteva te reforme, to je pravilo“, rekao je Falkoni.

On je naveo da nova metodologija procesa proširenja EU neće podrazumevati da „Srbija počinje sve od nule, već da će sve do sada učinjeno u postupku pristupanja EU biti uračunato“.

„Nova metodologija podrazumeva nagradjivanje zemalja kandidata za sve sprovedene reforme i mislim da je Srbija svesna svih njenih pogodnosti. U Beogradu je osnovana Transportna zajednica čiji je Srbija deo i to sa statusom kao i sve punopravne članice EU, a što joj daje mogućnost da koristi sve povoljnosti transportne politike EU i pre pristupanja“, izjavio je Falkoni.

On je dodao da očekuje da će Srbija, po formiranju nove vlade, početi sa primenom nove metodologije, a da će zvanični Brisel i Evropska komisija sve to pratiti, ali i proaktivno delovati.

Komentarišući inicijativu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u pregovorima Beograda i Prištine, Falkoni je rekao da je potrebna posvećenost svih kako bi došlo do napretka, ali i da ona sa sobom nosi odredjene rizike.

„Svima je jasno da u tom aranžmanu ima elemenata unutrašnje politike SAD i to je u redu jer, kakvi god da su motivi, ako je rezultat dobar, prihvatićemo. SAD se fokusiraju na ekonomski aspekt i da na toj osnovi stvore pozitivnu atmosferu posle koje će, mnogi smatraju, sve ostalo biti lakše“, kazao je Falkoni.

Ambasador Francuske ocenio je da inicijativi koju predvodi specijali izaslanik predsednika SAD Ričard Grenel (Richard Grenell)nedostaje fokus ka potpunoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine što je, kako je naveo, od ključne važnosti za budućnost Srbije i Kosova.

„Nadamo se da se američka inicijativa neće zaustaviti samo na ekonomskoj saradnji, na kojoj i EU, kao glavni medijator u pregovorima, već dugo radi. Rizik kod te inicijative je to što EU može ostati usamljena i izgubiti partnera za stvaranje pritiska na dve strane da postignu potpunu normalizaciju odnosa što je neophodno za budućnost celog regiona“, izjavio je Falkoni.

On je ocenio da Srbija ima veoma važnu ulogu na Zapadnom Balkanu i rekao da Francuska pozdravlja sve inicijative koje vode ka pomirenju i integraciji regiona.

„Uloga Srbije je pozitivna i inicijative poput ‘Malog Šengena’ su dobrodošle, pogotovo jer će joj se priključiti i Kosovo. Tu je i osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih, a sve su to pripremni koraci ka pridruživanju EU, jer se ona upravo zasniva na pomirenju i saradnji komšija, posebno komšija koji su imali medjusobne sukobe“, ocenio je Falkoni.

Prema njegovim rečima, novi ekonomsko-investicioni plan EU za Zapadni Balkan, vredan devet milijardi evra, usmeren je pre svega na projekte iz oblasti saobraćajne infrastrukture, ekologije i energetike.

„Nemoguće je prognozirati na koliko od tog novca Srbija može računati. Bitno je da se potrebe Srbije moraju poklapati sa prioritetnim oblastima koje su predvidjene za finansiranje ovim planom“, rekao je Falkoni.

Govoreći o izgradnji metroa u Beogradu, Falkoni je kazao da je Francuska odobrila 8,4 miliona evra za izradu studije izvodljivosti koju će, zajedno sa planovima za izgradnju, predati Srbiji.

„Francuska je zainteresovana za nabavku šinskih vozila, sve prateće opreme i singalizacije najnovije tehnologije. Dostavili smo ponude Vladi Srbije i trenutno vodimo pregovore da naše kompanije grade metro koji će biti visokog kvaliteta, po najboljim evropskim standardima, a obezbedili smo i povoljno finansiranje“, izjavio je Falkoni.

On je dodao da je Francuska spreman da saradjuje sa bilo kim ko bude izvodio poslove niskogradnje i izgradnje tunela, a za šta je Srbija stavila do znanja da to vrše kompanije iz Kine.

„Bitno je samo da postoji dijalog medju partnerima i kvalitetan nadzor kako bi se projekat realizovao na najbolji mogući način“, zaključio je Falkoni.

(Beta)

