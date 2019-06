Filips za Demostat: Stav SAD o razmeni teritorija izmedju Srbije i Kosova nejasniji od stava EU

Profesor Dejvid L. Filips, direktor programa za uspostavljanje mira i prava na Institutu za proučavanje ljudskih prava Univerziteta Kolumbija, ocenio je da je, kada je reč o ideji o razmeni teritorija izmedju Srbije i Kosova, stav Sjedinjenih Država „nejasniji“ od stava Evropske unije (EU).

Filips, koji je autor teksta „Tajni pregovori će izdati Kosovo“, objavljenog pre nekoliko dana na portalu BIRN, za portal „Demostat“ je rekao da pojedini u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD podržavaju podelu Kosova, „dok se drugi, uključujući članove Kongresa, protive korekciji granica“.

U tekstu koji je objavio BIRN ovaj američki profesor navodi da su se srpski i kosovski predsednik, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, sastajali iza zatvorenih vrata kako bi diskutovali o sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Navodi se da „postoje glasine“ da Tači i Vučić planiraju da objave dogovor o razmeni teritorija, „neposredno uoči njihovog narednog sastanka“, koji treba da se održi u Parizu, 1. jula.

Pozivajući se na neimenovanog sagovornika sa Kosova, Filips navodi da su sledeći uslovi dogovora: Srbija će se saglasiti da prizna Kosovo; Kosovo će prepustiti Severnu Mitrovicu i četiri opštine na severu Srbiji; Kosovo će dobiti izmedju četiri i sedam sela u Preševskoj dolini – ova sela možda neće činiti jedinstvenu teritoriju; Jezero Gazivode, ključno za snadbevanje Kosova vodom i strujom, postaće teritorija pod medjunarodnim protektoratom neke organizacije kao što je, recimo, NATO; Zajednica srpskih opština biće formirana u drugim delovima Kosova gde žive Srbi i biće nadležna za urbani i ruralni razvoj; Ostaje nejasan status rudnika Trepča.

Filips zastupa stav da je ideja o razmeni teritorija loša, izmedju ostalog zbog toga što ne podrazumeva automatsko članstvo Kosova u UN, a tvrdi i da takav plan ne bi dobio podršku Narodne skupštine Srbije.

Srbija, naprosto, treba da prizna Kosovo unutar njegovih postojećih granica. Takse će biti ukinute, a put Srbije ka članstvu u EU biće ubrzan, jer će ispuniti kriterijume iz Poglavlja 35, kaže on.

Demostat prenosi i ocenu analtičara Dragomira Andjekovića koji smatra da ono o čemu Filips govori nije realno ni na srednji rok. „Ako polazimo od vremenskih orijentira koje Filips pominje – to znači da predlog sporazuma bude obelodanjen do 1. jula ove godine i da se posle toga krene u njegovu realizaciju – odgovor je kratak i glasi ne“, rekao je on.

„S obzirom na naelektrisanu atmosferu koja je stvorena i na Kosovu, i na prostoru ostatka Srbije – usvajanje i mirno implementiranje bilo kakvog kompromisnog modela prevazilaženja sporova, sada nije moguće“, ocenio je Andjelković koji odgovornost prebacuje na kosovsku stranu i kaže da su tamo političari „šovinistički naboj pripadnika svog naroda doveli do gotovo histeričnih razmera“ i da je to „podiglo nivo emocija i medju Srbima“.

„Lično nisam ni protiv razgraničenja uz bolne ustupke koje i mi moramo da prihvatimo zbog odnosa snaga koji ne možemo da promenimo, ali zato smatram uslovom bez koga se ne može otvaranje pitanja prava na samoopredeljenje Republike Srpske“, rekao je Andjelković.

