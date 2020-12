Fillip David: Posledice bojkota su loše

Opozicija u Srbiji je razjedinjena, posvađana, programski konfuzna i ne predstavlja snagu koja može ozbiljnije da ugrozi populističku, licemernu vlast oličenu u autokratskoj vladavini jednog čoveka, ocenio je pisac Filip David.

„Protekli period koji karakteriše bojkot izbora većeg dela opozicije, pokazao je sve slabe strane opozicionog delovanja. Posledice bojkota su loše. I ono malo vlasti na lokalnom nivou i kakav-takav glas u Skupštini prepušten je vladajućoj partiji. Glas bojkotaške opozicije sasvim je zamro što je pogoršano i epidemiolškom situacijom, a svadje unutar opozicije samo su dobile na snazi“, rekao je David agenciji Beta.

Uz sve to, „predstavnici ‘bojkotaša’ nazivaju izdajnicima, plaćenicima, Vučićevim pristalicama i slično sve one u opoziciji koji se ne slažu s promašenom taktikom bojkota, što ne samo da nema veze sa stvarnošću, nego je i glupo i bezobrazno i ne razlikuje se od rečnika Pinka i Vučićevih tabloida“, dodao je on.

„Ako je neko u opoziciji ojačao, to je populistički, nacionalistički blok, antievropski po svojoj suštini, konzervativan i patrijarhalan. A taj blok teško se može prihvatiti kao saveznik u naporima da se legalno ili nelegalno sruši sadašnja vlast. Taj deo opozicije vidi Srbiju u Evroazijskom savezu, zasnovanom na verskim i etničkim osnovama, samodržavlju i nacionalizmu koji se, sudeći po izjavama rodonačelnika Evroazije Aleksandra Dugina, prožima s težnjama za obnavljanje ruske imperije“, smatra David.

„Naša opozicija, onaj deo s demokratskim potencijalom, mora se prihvatiti preispitivanje sopstvenih grešaka“, rekao je on i dodao da je pogrešno „stvaranje utiska da je reč samo o goloj borbi za vlast“.

„Izostavlja se, ili ga nema u dovoljnoj meri, zalaganje za neka ključna pitanja principijelne politike: jasno određivanje prema EU, intenziviranju rešavanja odnosa s Kosovom, istinsko, a ne samo formalno prihvatanje odluka Haškog suda, distanciranje od zločina i zločinaca, tolerancija prema drugačijem mišljenju, spremnost i sposobnost na kritiku ali i samokritiku“, rekao je David.

„Srbija je bila i ostala država u kojoj jedna trećina stanovništva nisu etnički Srbi i svoju unutrašnju ravnotežu, svoj mir i prosperitet može sačuvati samo uz ravnopravnost i poštovanje svih koji u njoj žive. Kad kažem ‘gradjanska država’, mislim na otvorenu, demokratsku, oslobođenu nacionalisičke isključivosti, demagogije, laži, s nezavisnim sudstvom i nezavisnim institucijama“, rekao je on.

„Za žaljenje je da opozicija ovakva kakva je, gde u istoj koloni nastupaju partije i pojedinci različitih ali i suprotstavljenih uverenja, ne uspeva da se Evropskoj uniji prikaže kao verodostojna alternativa takvoj vlasti. To je još jedan od dokaza da se nešto mora suštinski menjati“, ukazao je David.

Na pitanje da li na opozicionoj sceni primećuje trud da se lokalni problemi, odnosno svakodnevni život gradjana, povežu s „visokom politikom“, medjunarodnom pozicijom zemlje, svezništvima koja uspostavlja, odgovorio je odrečno.

„Trud možda postoji na rečima, ali u stvarnosti ne. Naša opozicija, čast izuzecima, opsednuta je svojim nesporazumima, nedostatkom doslednih, smišljenih, ubedljivih i privlačnih političkih programa. To se mora jasno reći. Ne vidim da se posle većinskog bojkota izbora nešto ozbiljnije događa, osim daljih svadja i novih medjusobnih razmirica. Svaka kritika neuspelih poteza opozicije doživljava se kao saradnja s Vučićem što je apsurdno“, rekao je David.

„Moramo kritikovati takvo stanje ako želimo da se nešto zaista menja. Ne treba očekivati nekakvo čudo ako sami nismo u stanju da menjamo i sebe kako bismo promenili druge i zadobili poverenje glasača i onog dela međunarodne zajednice kojem želimo da se priključimo“, podvukao je on.

David, član Političkog saveta Gradjanskog demokratskog foruma (DGF), rekao je da taj savet i stranka imaju „imena za respekt i poštovanje“.

(Beta)

