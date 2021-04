Fridom haus: Srbija nazadovala u oblasti demokratske vladavine

Srbija je u novom godišnjem izveštaju Fridom hausa svrstana u kategoriju „hibridnih režima“ i nazadovala je u oblasti demokratske vladavine na nacionalnom nivou.

Parlamentarni izbori u junu 2020. održani su bez konkurencije i rezultat izbora bio je de fakto jednopartijski parlament, a usled personalizacije vlasti u rukama Aleksandra Vučića.

Gori rezultat u odnosu na prošlu zabeleženo i u oblasti izbornog procesa.

Ocena izbornog procesa pala je na 4,25 sa 4,50 usled modifikacije izbornog zakonodavstva koju je sprovela vladajuća partija uoči parlamentarnih izbora i nedostatak mogućnosti izbora za glasače pošto je većina opozicije bojkotovala glasanje, navodi se u izveštaju.

Kako se navodi u izveštaju „Zemlje u tranziciji“, Srbija je drugu godinu ne spada u kategoriju demokratskih država.

Srbija je ove godine dobila ocenu 3,89, u odnosu na prošlogodišnjih 3,96.

Godišnji skor države je sa 49 odsto smanjen na 48 procenata.

Izveštaj „Države u tranziciji“ Fridom hausa procenjuje status demokratskog razvoja što se izražava „ocenom demokratije“ od jedan do sedam.

Na osnovu toga države su svrstane u kategorije „konsolidovanih autoritarnih režima – 1,00 do 2,00, „polukonsolidovane-konsolidovane autoritarne režime“- 2,01 do 3,00, „tranzicione hibridne režime“ 3,10 do 4,00, „polukonsolidovane demokratije“ – 4,01 do 5,00 i „konsolidovane demokratije“ – 5,01 do 7,00.

(Beta)

