Gajić (Narodna stranka): Hapšenje Zlatanovića pokušaj režima da spreči narodni bunt …

Poslanik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas da je urednik portala Srbin.info Dejan Petar Zlatanović uhapšen pod lažnom optužbom da je hteo svrgavanje s vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer režim deluje preventivno i pokušava da spreči „narodni bunt protiv konačne izdaje“ na Kosovu i Metohiji.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Gajić je za portal Srbin.info rekao da je „to zabrinjavajuće jer pokazuje da vlast sprema izdaju i zato sada preti represijom“.

„Režim šalje poruku da će biti sankcionisano i samo postavljanje pitanja izdaje, dok sa druge strane državni vrh klizi u direktnu veleizdaju koja je, po shvatanju vlasti, u skladu sa ustavnim uređenjem“, rekao je Gajić.Gajić je dodao da na osnovu hapšenja Zlatanovića i skupa održanog na Sretenje, 15. februara, vlast zabranjuje nove skupove, što joj i bio cilj.

„Vratili smo se najmanje 40 godina unazad. U krivičnoj prijavi protiv Zlatanovića su staljinističke formulacije i zabrinjavajuće je da neko pod ovakvim optužbama za stvar koja ne bi mogla da se podvede ni pod prekršaj bude podvrgnut krivičnom postupku i da odgovara za krivično delo ugrožavanja ustavnog uređenja i da mu u tom postupku bude određen pritvor“, rekao je Gajić.

Istakao je da izjava koja se Zlatanoviću stavlja na teret „faktički ne znači ništa“.

„Kako su oni u njegovoj izjavi prepoznali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a predsednik se u skupštini onoliko kleo i ponavljao da nikada ništa neće potpisati“, upitao je Gajić.

Dodao je da je Zlatanovićeva izjava „poetski način izražavanja koji je u skladu sa našom narodnom poezijom“.

„Zlatanović nije izrekao nikakvu pretnju, niti je bilo kada ranije činio nešto zbog čega bi policija i tužilaštvo mogli da ga smatraju opasnom osobom“, rekao je Gajić.

On je dodao da je krivičnim postupkom protiv Zlatanovića ponovo uspostavljen verbalni delikt kao krivično delo.

„Reč je o klasičnom hapšenju u vezi sa verbalnim deliktom, to je čuvena ‘neprijateljska propaganda’ iz perioda komunističke diktature, sve su to krivična dela iz vremena Brozovog komunizma. Zapanjujuće je koliko malo javnih ličnosti, a pre svega novinara koji su navodno veliki zagovornici velikih demokratskih i liberalnih ideja, ćuti u vezi sa hapšenjem Zlatanovića“, rekao je Gajić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.