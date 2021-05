Gajić: Predizbori u opoziciji bi odgovarali Vučiću

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas da je ideja o „predizborima“ u opoziciji „u funkciji vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića“ jer su zbog te ideje „pod velikim pritiskom stranke koje su bojkotovale prošlogodišnje izbore“.

Gajić je televiziji N1 rekao da se sada, dok počinju pregovori o izbornim uslovima, time baca „klip u točkove opozicije“.

„Jedno je direktna diverzija koja govori o tome kako ćemo da izaberemo svoje kandidate, a to je pitanje koje dolazi na kraju. Ova priča je preuranjena i svi koji učestvuju u njoj učestvuju i u jednoj stvari koja ide u korist Vučićevom režimu“, smatra on.

Ukazao je da je za „uspešno suprotstavljanje režimu“ neophodno jedinstvo onih opozicionih stranaka i pokreta medju kojima su razlike male.

Gajić je rekao da je cilj opozicije omogućavanje izbora koji „ne mogu da budu odlični, ali koji bi stvorili mogućnost da opozicija ima neku šansu na predstojećim izborima“.

„U opoziciji je ogroman procenat saglasnosti oko ključnih stvari“, a uz to „postoji saglasnost da nećemo izaći na izbore ukoliko ne budemo imali fer uslove. To treba da bude jasno“, istakao je on.

(Beta)

