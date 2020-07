Gajić: Vučić zloupotrebljava sudove i policiju, sudije rade na 'dugme'

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić, izjavio je danas da je vlast tokom protesta još jače zloupotrebila sudove i policiju kako bi „uterala strah u narod“ i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „potpuno kontroliše huligane“, koji su njegovi saveznici.

„Huligani su Vučićeve falange i videli smo kako ih koristi na beogradskim ulicama tokom protesta. Ono što je JSO bio za režim Slobodana Miloševića, to su huligani za Vučićev režim“, rekao je Gajić na TV N1.

Gajić je naveo da vlast neće da se bori protiv huligana i da zato postupci protiv njih zastarevaju i dogadjaju se preokreti na sudjenjima vodja navijača kako oni ne bi bili osudjeni.

„Sa druge strane, Vučić je uveo preke sudove za gradjane koji su protestovali i koji su ih bez prisustva advokata i bez provere ikakvih dokaza u roku od pola sata osudjivali na 30 i 60 dana zatvora, u koje su upućivani direktno iz sudnica. Preki sudovi su zabranjeni Ustavom Srbije i medjunarodnim konvencijama čiji je Srbija potpisnik“, rekao je Gajić.

Gajić je dodao da su učesnici protesta osudjivani na zatvorske kazne nakon što su uhapšeni jer su neki policajci tvrdili da su ih demonstranti psovali.

„Privode nekoga jer je policajac rekao da mu je taj psovao majku, a onda na sudu ni ne saslušaju policajca. Ne postoji nikakvo vredjanje službenog lica, to je nonsens, niti to može da se dokaže, nego je to bio podtekst na osnovu kojeg su hapsili ljude“, rekao je Gajić.

Gajić je naveo da su mnogobrojni snimci sa protesta dokazali da su visoki funkcioneri beogradske policije brutalno tukli gradjane koji nisu pružali nikakav otpor.

„Za hapšenje, prebijanje i izvodjenje pred sud dovoljno je bilo da ste mladi i da nosite patike. Tukli su ljude bez razloga, ali neće moći da pobede narod i ono što sada rade vratiće im se kao bumerang“, rekao je Gajić.

Gajić je dodao da se ponovo pokazalo da sud i tužilaštvo u kriznim situacijama nisu nezavisni, kao što u takvim situacijama „nikada nisu ni bili“, nego su potpuno u službi vlasti.

„Modus operandi vlasti je da, kao što su sudije ‘na dugme’ slali ljude u pritvor i prekršajne zatvore, tako su ‘na dugme’ posle dva dana i oslobadjali okrivljene“, rekao je Gajić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.