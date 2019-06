Gajović o optužbama predstavnice UNS-a: Da li je po sredi lažna i zlonamerna obrada istine

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović odbacio je danas navode Dragane Pejović iz Udruženja novinara Srbije (UNS) da je pokušao da je zastraši uoči sednice komisije za ocenu medijskih projekata namenjenih osobama sa invaliditetom, i upitao „da li su po sredi neke vanredne sposobnosti koje ona poseduje ili samo neadekvatna, lažna i zlonamerna obrada istine“.

Gajović je u pisanoj izjavi naveo da je predstavnica UNS-a bila pozvana u njegov kabinet kako bi „u prisustvu svedoka, u dobroj atmosferi, pomirljivom i drugarskom tonu razgovarali o odgovornom poslu koji nas čeka zajedno, i o eventualnim primedbama i mogućim predlozima koji bi poboljšali našu saradnju, a u cilju postizanja najboljeg mogućeg rezultata“.

„Iznenadjen sam što je moja sagovornica pronašla kod mene ‘nameru da je uplašim/zastrašim’ i pitam se da li su po sredi neke vanredne sposobnosti koje ona poseduje ili samo neadekvatna, a rekao bih lažna i zlonamerna, obrada istine“, naveo je Gajović a prenelo Ministarstvo kulture i informisanja.

On je upitao „kako je došlo do toga da u trenutku kad se deo javnosti podigao protiv rijaliti programa i neadekvatnih sadržaja u medijima na sajtu uglednog udruženja (UNS) osvane tekst izrazito tabloidnog naslova i sadržaja“.

„Ističem da u radu komisija, svako od članova ima mogućnost da kaže svoj sud i zamerku koja ulazi u zapisnik. Umesto korišćenja te mogućnosti, njen je izbor tabloidizacija rada Ministarstva kulture i informisanja protiv čega odlučno negodujem. Ne dozvoljavam da se institucija od najvećeg značaja za kulturu na ovako nizak način uvlači u dnevnopolitički rat“, naveo je državni sekretar.

Gajović je ocenio da je dobro za „medije i celokupnu javnost“ što komisija ostaje na okupu i što neće biti promena u njenom sastavu.

UNS je ranije danas pozvao premijerku Anu Brnabić da smeni Gajovića jer je, kako se navodi, uoči početka zasedanja komisije za ocenu medijskih projekata namenjenih osobama sa invaliditetom, pokušao da zastraši predstavnicu UNS-a u toj komisiji Draganu Pejović.

Udruženje je prenelo izjavu Pejović koja je rekla da ju je Gajović pozvao u svoj kabinet, gde je „izuzetno neprijatnim tonom“ i „sa namerom da je uplaši“ kritikovao njenu prošlonedeljnu izjavu za Radio Slobodna Evropa u kojoj je navela da je ministarstvo tek nakon reagovanja UNS-a objavilo predlagače članova komisija za ocenjivanje medijskih projekata, da je pitanje zašto to nije učinilo pre, kao i da to dovodi u sumnju kredibilnost komisija.

„Gajović joj je rekao da ga je ‘baš briga šta misli UNS’, da nije objavio predlagače članova komisija zato što je to od njega tražilo Udruženje, već zato što je on čovek ‘širokih shvatanja’, a da UNS sve to radi da bi na njegovo mesto došao generalni sekretar UNS-a Nino Brajović“, navedeno je u saopštenju.

