Gavrilović: Sa Kurtijem se može razgovarati, a dogovor zavisi od pratećih okolnosti

Potpredsednik Demokratske stranke (DS) Miodrag Gavrilović izjavio je da je njegov utisak da se sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem „može razgovarati, ali da od mnogih pratećih okolnosti zavisi da li je sa njim moguće i postići dogovor“.

„Ne mogu da tvrdim da je Kurti spreman na dogovor, niti da li se sa njim uopšte može nešto i dogovoriti, jer ni ja, kao ni javnost u Srbiji ne raspolažemo informacijama o dosadašnjim pregovorima na relaciji Beograd – Priština“, rekao je Gavrilović za list Danas, povodom susreta sa Kurtijem u Ljubljani, tokom sastanka u organizaciji Partija evropskih socijalista i demokrata.

On je rekao da se ne zna „o čemu je razgovarano i da li je nešto dogovoreno“, kao i da nije mogao sebi da dopusti da pita Kurtija šta se on to dogovorio sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Komentarišući naslove u domaćim tabloidima u kojima ga optužuju da bezbrižno ćaska sa Kurtijem dok Srbi na severu Kosova strahuju za živote, on je rekao da mu je neprihvatljivo da mu neko ko saradjuje svakodnevno sa vladom Kurtija, čija lista se nalazi u vladi Kurtija i čiji ministri su deo te vlade, „spočitava zašto se sa nekim rukovao“.

(Beta)

