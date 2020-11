GDF: Sahrana Amfilohija kao druga antibirokratska revolucija u Crnoj Gori

Istoričarka Latinka Perović izjavila je da je sahrana crnogorsko-primorskog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija izgledala kao „druga antibirokratska revolucija“.

„Gledajući prenos te sahrane, sve to me podsetilo kao da se radi o drugoj antibirokratskoj revoluciji. To je, posle Gazimestana, najizraženiji politički dogadjaj i snažna homogenizacija Srba u Crnoj Gori i doprinos velikoj podeli u toj zemlji“, ocenila je Latinka Perović na sednici Političkog saveta Gradjanskog demokratskog foruma (GDF), saopšteneo je iz GDF.

Prema njenim rečima, u Srbiji nije došlo do promene politike iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, a ono što se čini kao privid promena je rezultat „pritiska spolja“.

„Kakve su to najave ako predsednik države kaže da Srbija ‘ima vojsku mnogo jaču od nekadašnje jugoslovenske’. Hoće li Srbija novi rat? Šta, u stvari, hoće Srbija“, upitala je Latinka Perović.

Predsednik GDF-a Zoran Vuletić rekao je da su predsednik Saveta Boško Jakšić, potpredsednik Rade Veljanovski i on juče imali razgovor sa predstavnicima pokreta Ne davimo Beograd o mogućnostima saradnje.

Profesor beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti Nenad Prokić rekao je da GDF ne treba da širi svoja politička savezništva po svaku cenu.

Predsednik Političkog saveta GDF-a Boško Jakšić ocenio je da se u Srbiji proevropska opredeljenja „iskazuju stidljivo“, a pisac Svetislav Basara da se „ogromna većina“ gradjana Srbije „hvata na lepak srpske sabornosti“.

Advokat Vlatko Sekulović rekao je da su u Crnoj Gori partneri GDF-a „svi koji nisu bili na Amfilohijevoj sahrani“, jer u toj zemlji postoji jaka gradjanska svest.

Novinar Mijat Lakićević je ocenio da postoji raskol izmedju srpskog predsednika Aleksandra Vučića i novih crnogorskih izbornih pobednika i dodao da te dogadjaje treba pratiti.

(Beta)

