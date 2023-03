GDF: Srbija treba da se prikloni zapadnom planu za Kosovo i prihvati Evropski sporazum

Građanski demokratski forum, Helsinški odbor za ljudska prava i Evropski pokret u Srbiji ocenili su danas da Srbija mora da se prikloni zapadnom planu za Kosovo i prihvati Sporazum o putu ka normalizaciji između Kosova i Srbije.

Predsednik Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić kazao je na konferenciji za novinare u Medija centru da je taj sporazum „kolateralna dobit“ za Srbiju, jer nema mnogo izbora.

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko rekla je da problemi sa Kosovom traju već 30 godina i da je došao kraj koji se završava tim sporazumom, odnosno ponudom – uzmi ili ostavi.

„Političari moraju da prihvate realnost. Ovo je uslov za modernizaciju Srbije i treba ga shvatiti kao istorijski trenutak“, kazala je Biserko.

Istoričar Milivoj Bešlin nazvao je ovaj sporazum „sporazum za mir“, jer je zamrznuti konflikt sa Kosovom samo u interesu „režima (predsednika Rusije Vladimira) Putina, koji kad-tad može da preraste u oružani sukob“.

Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić naglasila je da Srbija ne može da ostane prostor zamrznutih konflikata, jer Kosovo nije jedina opasna tačka u regionu.

„Jasna su saopštenja koja smo dobili od Evropske unije i (Evropskog komesara za spoljnu politiku Žozepa) Borela – Kosovo i Srbija su prihvatile ovaj sporazum i dalje se ide u mere implementacije oko kojih se treba dogovoriti“, kazala je ona.

Sociolog Vesna Pešić kazala je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio sporazum ali ga nije potpisao.

„Ovo je situacija koja ne može da trpi nikakvo odlaganje. On (Vučić) je izbegao da to potpiše, jer insistira da se pre njegovog potpisa formira ZSO, i to će biti deo mape puta da se ovo reši“, kazao je on.

