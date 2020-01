Godfri: Djilas možda ne shvata ulogu diplomate

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je večeras povodom kritika koje mu je uputio lider Stranke slobode i pravde Dragan Djilas da jedan od lidera Saveza za Srbiju možda ne shvata ulogu diplomate.

Povodom današnjeg Djilasovog otvorenog pisma Godfriju u kojem ga je kritikovao što je pristao da gostuje u „Hit tvitu“ televizije Pink, američki ambasador je u toj emisiji rekao da je „pozvan od predsednice vlade zemlje u kojoj je akreditovan“ i da „smatra da ne bi bilo u redu da ne dodje“.

„Video sam Djilasovo pismo, cenim njegovu strast u nastupu, ali kada me kritikuje što dolazim u ovu emisiju, on možda ne shvata ulogu diplomate. Biće mi drago da se s njim ponovo sastanem i da čujem njegove primedbe. To što je Djilas trenutno protiv mene ne znači da sam ja na strani vlade, ja sam i dalje strani diplomata i ne učestvujem u političkom životu Srbije“, kazao je Godfri u emisiji „Hit tvit“.

Djilas je u pismu naveo da je Godfri prihvatanjem da gostuje u emisiji „Hit tvit“ definitivno pokazao da se „u borbi za osnovne demokratske vrednosti u Srbiji nalazi na strani vlasti“ i da više nema razloga da se sumnja u to.

Godfri je večeras rekao i da se s Djilasom „suštinski ne slaže“ oko toga na koji način treba da se izraze stavovi i dodao da misli da to treba da bude „kroz biračke kutije“ i da je „potrebno da svi učestvuju na izborima“.

„Nikad nisam video bojkot koji je doveo do pozitivnog ishoda i do ishoda koji bi bio dobar za narod. Ali postoje opravdani razlozi za mnogo toga na šta se opozicioni lideri žale. I SAD i EU i OEBS naglašavali su te propuste i nedostake u medijskom okruženju i to može mnogo da bude unapredjeno“, rekao je Godfri.

Godfri je kazao i da kao strani diplomata „nije u redu da se stavlja na bilo koju stranu“ i da to ne radi, ali da veruje da treba da ohrabruje slobodnu i otvorenu debatu i da treba da postoji izborni proces u kojem gradjani mogu da biraju izmedju svih kandidata.

Premijerka Srbije, Ana Brnabić, koja je govorila u istoj emisiji, rekla je da će Godfri zbog dolaska na Pink „sigurno ‘proći kroz toplog zeca’ „, i dodala da joj je „malo i drago“ zbog toga, jer će američki ambasador „videti kako se drugi ljudi u Srbiji provedu kada se ne slažu sa Draganom Djilasom“.

Ona je ocenila da za bojkot izbora u Srbiji „ne postoji nijedan razlog izuzev nedostatka plana i programa“ i dodala da su izborni uslovi danas „neuporedivo bolji nego 2012. godine“ kada, kako je kazala, „nije bilo opozicionih medija u Srbiji, a danas postoje N1, Nova S, NIN, Vreme, Danas, Blic“.

Govoreći o sporu Srbije i Kosova, Godfri je kazao da je „došlo vreme da se gleda napred“, da je svestan istorije Srbije i da je poštuje, ali da sada „nije vreme da se priča o 1389. godini, nego o 2020. godini“.

„Sada govorimo o letovima, o železničkoj, nadam se i putnoj povezanosti. Treba da se stvori okruženje da privatni sektor može da krene napred“, rekao je američki ambasador.

On je naveo da je specijalni izaslanik predsednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Ričard Grenel, koji je ove nedelje posetio Beograd i Prištinu, „bio jasan da je potrebno stvoriti okruženje“ u kojem bi obe strane imale neku korist i ponovio da to obuhvata i ukidanje kosovskih taksi i obustavljanje srpske kampanje za povlačenje priznanja Kosova.

Povodom usvajanja crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti, Godfri je rekao da SAD podržavaju poštovanje verskih sloboda i da prate situaciju u Crnoj Gori „veoma pažljivo“.

On je kazao da SAD poštuju „stav i ponašanje“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Brnabić, jer priznaju suverenitet susedne države i da je Crna Gora značajna zemlja u regionu.

„Nikome nije od koristi da doliva strasti, mržnju ili da objavljuje klipove smišljene da nekoga ponize. Ne sme se ometati pravo ljudi da iskažu svoju veru, mesta na kojima će to učiniti moraju da ostanu otvorena i ne smeju se preduzimati koraci koji bi mogli da naruše odnose Srbije i Crne Gore“, naveo je Godfri.

