Godfri: Na pregovorima u Briselu postignut dobar napredak, dogovora još nema

Ambasador SAD u Beogradu Entoni Godrfi izjavio je večeras da je na pregovorima Srbije i Kosova u Briselu postignut dobar napredak, ali da još nema dogovora o rešenju krize na severu Kosova.

Godfri je naveo da je danas u „bliskom kontaktu sa prijateljem“ Gabrijelom Eskobarom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, koji je u Briselu odvojeno razgovarao sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bisljimijem.

„Danas sam u bliskom kontaktu sa mojim prijateljem Gejbom Eskobarom, koji je u Briselu da podrži dijalog koji vodi EU. Ovaj posao nije završen, ali je načinjen dobar napredak. Strane moraju da budu fleksibilne i da nastave rad kako bi dovele to do kraja. Vreme za to je sada“, napisao je Godfri na Tviteru.

Godfri je uz tu poruku okačio tvit portparola EU Petera Stana koji je takođe naveo da pregovori Beograda i Prištine nisu završeni i da se nastavljaju sa ciljem pronalaska rešenja za krizu na severu Kosova.

„Dijalog: Sastanak glavnih pregovarača Kosova i Srbije, uz posredstvo predstavnika EU Miroslava Lajčaka nije završen, pregovori se nastavljaju radi pronalaska rešenja za aktuelnu krizu na severu Kosova“, naveo je Stano.

I Lajčak je na Tviteru preneo (retvitovao) tu poruku Stana.

Stano je poruku objavio nakon što je Bisljimi novinarima u Briselu rekao da je postignut načelni dogovor o rešenju krize na severu Kosova.

Bisljimi je kazao da je dogovoren konačni nacrt sporazuma u tri tačke o kojem treba da se izjasni srpska strana.

Petković i Bisljimi su danas odvojeno razgovarali u Briselu sa Lajčakom i Eskobarom, koji je i američki izaslanik za Zapadni Balkan.

Trilateralnog sastanka nije bilo.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.