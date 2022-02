Godfri: Razočaran sam što nas je premijerka optužila da finansiramo ekološke proteste

Odlazeći ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri (Anthony Godfrey) izjavio je da je bio razočaran optužbama premijerke Srbije Ane Brnabić da su SAD finansirale ekološke proteste u Srbiji jer su, kako navodi, izdvojeni milioni dolara kako bi Srbija lakše stigla do ciljeva koje je sama postavila pred sebe, a to je da brže napreduje do Evropske unije.

„Zato sam bio veoma razočaran kada sam čuo te optužbe. Posebno me je razočaralo što je to izgovorila premijerka Brnabić, koja je bila sjajna partnerka na nekoliko projekata“, izjavio je Godfri u intervjuu za novi broj Nedeljnika i dodao da takve izjave počinju da liče na početak političke kampanje.

Kada je reč o protestima protiv rudarske kompanije Rio Tinto, Godfri je naveo da dozvola za iskopavanje na teritoriji Srbije treba da bude odluka gradjana i vlasti, ali da je jadarit „neverovatna“ šansa da Srbija postane evropski lider u zelenoj ekonomiji.

Dodao je i da je bio razočaran što se ekološki protesti nisu osvrnuli i na, kako je ocenio, mnogo realističnije probleme poput struje koja se dobija od lignitnog uglja, deponija, i kanalizacije koja se izliva u reke.

„Odmah su počele da mi se javljaju američke kompanije, da me pitaju šta ovo znači za njihove planove i kako investirati tamo gde je nepredvidivo. I u pravu su. Reputaciju zemlje koja privlači investicije je teško steći, a mnogo lako izgubiti. Ponavljam, zato se nadam da ova priča nije završena, ali da će ta odluka svakako biti na gradjanima Srbije i vladi“, naveo je diplomata.

Istakao je i da su poslednjih godina odnosi SAD i Srbije postali snažniji.

„Samo smo tokom pandemije obezbedili Srbiji devet miliona dolara pomoći, za proces vakcinacije, za kovaks (COVAX), za pomoć naugroženijim i najranjivijim grupama, za poboljšanje kapaciteta laboratorija“, dodao je.

Američki ambasador je rekao da je Srbija mala, ali veoma važna zemlja, koja i dalje traga za svojim putem.

„U trenutku kada Srbija donosi odluke o svojoj budućnosti, ona sluša i šta mi imamo da kažemo. Srbija je napravila krupne korake u evropskim integracijama, a taj put nije uvek lak i često se na njemu ispreče bilateralna pitanja. Nezadovoljan sam što nije bilo većeg napretka i zato je reforma pravosudja, koja se trenutno odvija, dobar korak“, rekao je on.

Godfri je izrazio zabrinutost zbog etnonacionalizma i veličanja ratnih zločinaca.

„Pričam o tome sa zvaničnicima i voleo bih da vidim da se bolje primenjuje ono o čemu oni pričaju. Lepo je obavezati se na nešto i lepo je govoriti, ali mnogo bih više voleo da vidim da se to sprovodi u delo“, naveo je ambasador.

Ambasador SAD je naveo da je predsednik SAD Džozef Bajden (Joseph Biden), kada je reč o Zapadnom Balkanu, usredsredjen na korupciju koja je, po njegovoj oceni, ne samo kradja novca nego i budućnosti naroda.

Izrazio je zabrinutost i zbog stanja u srpskim medijima zbog polarizacije, ali i zato što se, kako je naveo, mediji koriste za sticanje nepravedne prednosti, za napade na političke protivnike, za širenje netačnih informacija ili dezinformacija.

„A to ne bi trebalo da se toleriše i to ne sme da se toleriše posebno ne u susret izborima“, rekao je i dodao da ga brine što se ljudi ne trude da se informišu jer mogu da dobiju iskrivljenu sliku o onome što se dogadja.

Diplomatski odnosi SAD i Srbije traju 140 godina i, kako je naveo, osim što su dogadjaji iz devedesetih bili teški, preovladjuju pozitivni tonovi.

„Svakako smo u Americi imali koristi od Srba koji su tamo živeli. Svi ti Pupini i Tesle uticali su ne samo na SAD i našu ekonomiju već i na čitav svet“, rekao je i osvrćući se na kampanju Vi ste svet istakao da je bilo dosta pozitivnih komentara te da je Srbija već posedovala sve vrednosti o kojima se u njoj govori, da to nije nešto što SAD i EU nameću.

(Beta)

