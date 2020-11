Gordana Čomić: Ljudi osećaju da o njima niko ne misli

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da je osnovni cilj ministarstva, kada je u pitanju društveni dijalog, sprovodjenje Zakona o planskom sistemu koji je na snazi, „ali ga je malo ko čitao“.

U intervjuu Beti, koji će agencija sutra objaviti, Čomić je kazala da taj zakon treba da pomogne da se iz prakse izbriše rečenica „mi imamo dobre propise, ali nema političke volje za primenu“.

„Kad se jednom donese odluka ona mora da se primenjuje i to je srž vladavine prava čime se ukida samovolja bilo koga, da može zapošljava koga hoće i da misli da može da radi kako on hoće, a ne kako u propisima piše“, objasnila je ministarka.

Na pitanje da li je i koliko Srbija danas podeljeno društvo, Čomić je rekla da zbog velikih političkih podela ljudi čak i ne komuniciraju.

„Srbija je podeljena na ljude koji podržavaju vlast i za njih je sve što urade vlada i predsednik super, i na ljude koji ne podnose ni vladu, ni vladajuće partije ni predsednika države, ali nemaju političku artikulaciju“, kazala je ministarka.

Da bi Srbija postala zdravo društvo, dodala je ona, potreban joj je dijalog.

Na pitanje koje su posledice ogromne podeljenosti društva u Srbiji, Čomić je navela neizvesnost, da nema slike o razvoju Srbije, nema svesti o budućnosti Srbije, nedostatak nade i osećanje ljudi da niko o njima ne misli.

„To sve zajedno proizvodi najgoru stvar za ovo društvo, a to je nedostatak bilo kojeg nivoa poverenja. Moramo da poradimo da sve to promenimo i da promenimo sve ono na šta nas pet godina upozorava Evropska komisija, a to je nedostatak slobode medija, demokratičnosti izbora i slobode ljudi što su osnovni parametri demokratskog društva“, istakla je Čomić.

Na pitanje s kim je i kada prvi put razgovarala o ulasku u vladu, Čomić je kazala da je prvi put s Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić razgovarala pre formiranja vlade, odbijajući da precizira kada je to bilo, pre ili posle izbora.

„Odluka o prihvatanju poziva je nastala nakon prihvatanja mog plana rada ministarstva. Ta odluka je doneta zato što su predsednica vlade i predsednik Srbije smatrali da je plan dobar“, navela je ona.

Dodala je da ta odluka nije bila ni laka ni teška, i da je doneta na osnovu „racionalne“ procene šta su ishodi odluke da ministarstvo s ovim planom rada postoji.

Na pitanje da li je odluka da udje u vladu „osveta“ Demokratskoj stanci koja ju je isključila iz članstva u maju ove godine, Čomić je ocenjujući svoj prethodni politički život citirala Šekspira: „Ostalo je ćutanje“.

Na pitanje kako ocenjuje snagu i delovanje opozicije danas, kazala je da nije na članu vlade da komentariše političku aktivnost ni stranaka vlasti ni stranaka opozicije.

„To se ne radi. Tačka“, zaključila je ministarka Čomić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.