Učesnici protesta Srbija protiv nasilja krenuli u šetnju, veliki broj ljudi u Takovskoj

Učesnici četvrtog protesta „Srbija protiv nasilja“ krenuli su sa platoa ispred zgrade skupštine Srbije u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra.

Istovremeno, Takovska ulica, u kojoj je zgrada Radio-televizije Srbije (RTS) je puna ljudi, a saobraćaj je obustavljen, javlja reporter agencije Beta.

Brojni građani idu i uz i niz Takovsku ulicu, jedni ka skupštini Srbije gde je skup počeo oko 18 časova, a drugi prema zgradi RTS-a.

Po najavama organizatora, kolona će proći pored Pravnog fakulteta, potom levo ulicom Ilije Garašanina, pa Takovskom do zgrade RTS, gde će se okupiti zbog načina izveštavanja javnog medijskog servisa.

Deo okupljenih, kako su naveli organizatori, neće napraviti pun krug planirane šetnje, već će se od skupštine Srbije direktno spustiti u Takovsku ulicu.

Građani još uvek pristižu na protest Srbija protiv nasilja, pridružili im se i studenti

Grupa studenata Univerziteta u Beogradu sa velikim transparentnom „Studenti protiv nasilja“ priključila se danas građanima na platou ispred Skupštine Srbije gde je u 18 časova počeo skup „Srbija protiv nasilja“.

Broj građana koji dolazi na plato ispred zgrade republičkog parlamenta je sve veći, a kako javlja reporter agencije Beta, u Bulevaru kralja Aleksandra potpuno je obustavljen saobraćaj do Pravnog fakulteta.

Veliki broj okupljenih je na poziv organizatora je poneo po jedan cvet, kako bi na taj način izrazili pijatet prema žrtvama masovnih ubistava u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima oko Mladenovca i Smedereva.

Uz državne zastave, okupljeni nose i transparente kojima se poziva na ispunjenje zahteva protesta, a među kojima najviše njih kojima se traži ukidanje nacionalnih frekvencija za televizije Pink i Hepi.

Učesnici protesta „Srbija protiv nasilja“ danas su ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu blokirali saobraćaj uoči zvaničnog početka tog skupa najavljenog za 18 sati.

Po kiši okupljeni su ispunili plato ispred zgrade republičkog parlamenta, odakle će, po ranijim najavama krenuti u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, da bi potom napravili prsten i stigli do zgrade Radio-Televizije Srbije (RTS).

Protest građana „Srbija protiv nasilja“, na koji je pozvao deo parlamentarne opozicije posle dva masovna ubistva u18 osoba i ranjavanja 20, poćeće danas ispred Skupštine Srbije četvrti put.

Skup će početi ispred Doma Narodne skupštine u 18 sati, gde je planirano da građani ostave po cvet.

Najavljeno je da će protest trajati do 22 sata, i da će građani u povorci ići Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, niz Beogradsku ulicu, zatim levo u Ilije Garašanina i u Takovsku do zgrade Radio-Televizije Srbije (RTS).

Protestom se traži smenjivanje članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, direktora BIA Aleksandra Vulina, gašenje štampanih medija i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi sa kojih se, prema tvrdnjama organizatora, „širi mržnja, nasilje i strah“, i ukidanje emisija koje promovišu nasilje.

(Beta)

