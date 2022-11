Gradjanski preokret: Glumac Miljan Vuković zahteva da ode u zatvor umesto novčane kazne

Zrenjaninski glumac i član Glavnog odbora Gradjanskog preokreta Miljan Vukotić zatražio je od Prekršajnog suda u tom gradu da mu „novčanu kaznu zbog prekršaja koji ne priznaje, zameni zatvorskom kaznom“, saopteno je danas.

Gradjanski preokret u saopštenju navodi da je Vukovića Prekršajni sud u Zrenjaninu osudio zbog učešća u prošlogodišnjim protesnim blokadama saobraćajnica, a Prekršajni apelacioni sud je odbio njegovu žalbu iako je konstatovao da je policija pokrenula postupak na osnovu fotografije koju je pribavila nezakonito.

„Miljan Vuković je zatim uputio žalbu Ustavnom sudu, smatrajući da su mu presudom uskraćene ustavom zajemčene slobode misli, izražavanja i okupljanja, kao i pravo na zaštitu podataka o ličnosti. Prekršajni sud u Zrenjaninu nije uvažio Vukovićev zahtev koji je izneo na ročištu, da u slučaju osude bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne, već je odredio da mu se kazna naplati prinudnim umanjenjem zarade“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da „ta odluka suda Vukoviću nije uručena, već je za nju saznao od poslodavca – Narodnog pozorišta ‘Toša Jovanović’ Zrenjanin, i to nakon isteka roka za prigovor“, zbog čega se on juče ponovo obratio Prekršajnom sudu, „zahtevajući da se izvršenje kazne odloži do odluke Ustavnog suda ili da mu se odredi zatvorska kazna“.

Gradjanski preokret podseća da je više stotina gradjana 4. decembra prošle godine blokiralo magistralni put Beograd – Zrenjanin kod gradilišta kineske fabrike autoguma Linglong, u okviru masovnih protesta širom Srbije kojima se zahtevalo povlačenje Zakona o eksproprijaciji i izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

„Policija koja je na protestu bila u civilnim odelima nije legitimisala prisutne, fotografisala ih je krišom, a zatim nekolicini njih poslala prekršajne naloge zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja“, navodi Gradjanski preokret.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.